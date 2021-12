L’effet de levier des commerçants en BTC a causé une baisse | Invezz

Le PDG de Grayscale, Michael Sonnenshein, pense que tous les acteurs de l’écosystème crypto sont conscients de sa volatilité inhérente. Il l’a dit lors d’une interview plus tôt dans la journée, ajoutant que se réveiller avec une baisse de 20% du marché Bitcoin (BTC / USD) n’est pas inhabituel. Soulignant à quoi ressemble l’écosystème, Sonnenshein a noté que la baisse récente de BTC est la cinquième ou sixième réduction de magnitude cette année.

Dans l’interview, Sonnenshein a déclaré que BTC avait probablement coulé parce qu’il y avait beaucoup d’influence dans le système. Il a noté que ce niveau d’effet de levier a entraîné des ventes record sur le marché d’une valeur de plus d’un milliard de dollars (750 millions de livres) au cours du week-end. Selon lui, l’écosystème crypto a encore quelques endroits où les gens peuvent obtenir un grand effet de levier dans le trading BTC.

Sonnenshein a ajouté qu’un effet de levier élevé introduit une forte volatilité sur le marché, ce qui entraîne souvent des mouvements de prix spectaculaires. Il a reconnu que le marché est confronté à une série de bulles et de pops. Cependant, il pense que les investisseurs savent que la volatilité vient avec le territoire BTC. En tant que tels, la plupart d’entre eux savent que les crypto-monnaies ne sont qu’un investissement idéal pour ceux qui peuvent résister à sa volatilité.

De plus en plus de personnes entrent sur le marché BTC

Cependant, il pense que les performances actuelles de BTC ont moins à voir avec les mouvements de prix qu’avec un changement d’attitude des investisseurs. Il a noté que Grayscale a publié sa troisième étude annuelle des investisseurs sur BTC et a examiné ce que les utilisateurs pensent de la pièce.

Sonnenshein a affirmé que l’étude montre que plus de la moitié des investisseurs interrogés considèrent le BTC comme un investissement à long terme. Il a ajouté que les résultats de l’étude montraient une augmentation massive du nombre d’investisseurs féminins dans l’espace crypto. De plus, Grayscale a découvert que les investisseurs matures injectaient de plus en plus de fonds dans les actifs numériques.

Le BTC tombant en dessous de 50 000 $ (37 722,50 £), Sonnenshein a noté que la plupart des investisseurs de Grayscale profitaient de l’occasion pour faire la moyenne de leurs positions. Plus précisément, il a déclaré que les investisseurs institutionnels profitent des reculs du coût moyen en dollars de leurs positions car ce sont des investisseurs à long terme. Ce faisant, vous pensez qu’ils ont la possibilité de renforcer leurs investissements au fil du temps.

Cette nouvelle intervient après que le BTC a plongé d’un sommet quotidien de 57 482,17 $ (43 378,92 £) le vendredi 3 décembre et s’est échangé à 49 200,70 $ (37 129,31 £) samedi. La devise a continué de saigner dimanche pour atteindre un creux intrajournalier de 47 857,50 $ (36 106,09 £) avant de récupérer une partie de ses pertes pour clôturer la journée à 49 368,85 $ (37 251,51 £).

Au moment d’écrire ces lignes, BTC change de mains à 50 169,62 $ (37 825,38 £) après avoir gagné 2,15% au cours des dernières 24 heures.

