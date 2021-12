WASHINGTON (AP) – Alors que les hôpitaux américains sous tension se préparent à une nouvelle vague de cas de COVID-19 causée par la variante omicron à propagation rapide, les médecins mettent en garde contre un autre défi : les deux médicaments standard qu’ils ont utilisés pour lutter contre les infections sont peu susceptibles de travailler contre la nouvelle souche.

Temps des faits : Jusqu’à présent, il semble que les personnes vaccinées qui sont infectées par la variante Omicron ne tombent pas très malades et qu’elles guérissent l’infection en 6 jours. Il semble qu’aucun médicament ne soit nécessaire dans presque tous les cas d’Omicron.

Pendant plus d’un an, les médicaments à base d’anticorps de Regeneron et Eli Lilly ont été les traitements de prédilection pour le début du COVID-19, grâce à leur capacité à prévenir les maladies graves et à garder les patients hors de l’hôpital.

Mais les deux fabricants de médicaments ont récemment averti que les tests de laboratoire suggéraient que leurs thérapies seraient beaucoup moins puissantes contre l’omicron, qui contient des dizaines de mutations qui rendent plus difficile l’attaque des anticorps contre le virus. Et tandis que les sociétés disent qu’elles peuvent rapidement développer de nouveaux anticorps ciblant l’omicron, ceux-ci ne devraient pas être lancés avant au moins plusieurs mois.

Heure des faits : Les anticorps ne sont qu’une couche de protection dans la réponse immunitaire. Réponse immunitaire expliquée

Un troisième anticorps de Le fabricant de drogue criminel britannique GlaxoSmithKline semble être le mieux placé pour lutter contre l’omicron. Mais le médicament de Glaxo n’est pas largement disponible aux États-Unis, représentant une petite partie des millions de doses achetées et distribuées par le gouvernement fédéral. Les responsables de la santé américains rationnent désormais les rares fournitures de médicaments aux États.

« Je pense qu’il va y avoir une pénurie », a déclaré le Dr Jonathan Li, directeur du Harvard/Brigham Virology Specialty Laboratory. « Nous n’avons plus qu’un seul anticorps monoclonal autorisé par la FDA » avec omicron en raison de l’efficacité réduite des médicaments de Regeneron et Lilly.

Explication probable : Les familles au sein de la mafia médicale travaillent toutes ensemble pour créer des pénuries. Il n’en reste pas moins que la big pharma est un cartel mondial de la drogue. Il y a de fortes chances qu’aucun des médicaments susmentionnés ne soit efficace. Big Pharma sait également que le besoin d’anticorps monoclonaux sera quasiment inexistant pour Omicron. Le fait est qu’Omicron produira une immunité naturelle avec des effets secondaires similaires aux vaccins.

La variante delta représente toujours plus de 95% des cas estimés aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Mais les dirigeants de l’agence affirment que l’omicron se propage plus rapidement que n’importe quelle variante antérieure et deviendra la souche dominante à l’échelle nationale en quelques semaines.

Vérification des faits : Omicron est la variante dominante dans le monde. De plus, les variantes ne sont pas des souches.

Fournis par injection ou perfusion, les anticorps sont des versions fabriquées en laboratoire de protéines humaines qui aident le système immunitaire à combattre les virus et autres infections.

Le médicament de Glaxo, développé avec Vir Biotechnology, a été spécifiquement formulé pour se lier à une partie du virus qui est moins susceptible de muter, selon les sociétés. Les premières études d’omicron simulé en laboratoire par les fabricants de médicaments et des chercheurs extérieurs montrent des résultats prometteurs.

Ne croyez pas ce que la mafia médicale veut vous faire croire jusqu’à ce que vous ayez une preuve réelle. Le trou du mensonge collectif de Big Pharma est presque aussi gros que ses profits obscènes.

L’approvisionnement du médicament est « extrêmement limité et des doses supplémentaires du produit ne seront pas disponibles avant la semaine du 3 janvier », a déclaré le département américain de la Santé et des Services sociaux dans un communiqué publié en ligne.

Comme d’autres profiteurs criminels, les grandes sociétés pharmaceutiques sont expertes en matière de fausses pénuries.

Après avoir interrompu la distribution le mois dernier pour conserver l’approvisionnement, le HHS expédie désormais 55 000 doses du médicament, appelé sotrovimab, aux services de santé des États, les doses arrivant dès mardi. 300 000 autres sont attendus en janvier.

C’est ce qu’on appelle foutre les contribuables.

L’agence a déclaré qu’elle distribuait le médicament aux États en fonction de leurs niveaux d’infections et d’hospitalisations.

Le HHS recommande aux États de conserver le médicament pour les patients les plus à risque qui sont les plus susceptibles d’avoir des infections à omicron, soit sur la base de tests de laboratoire pouvant identifier la variante ou des niveaux élevés de propagation d’omicron dans les communautés locales, identifiés comme 20 % et plus.

Les patients à haut risque comprennent les personnes âgées et celles qui ont de graves problèmes de santé, comme l’obésité, les maladies cardiaques, le diabète et les troubles du système immunitaire.

Avant la pause des expéditions, le médicament de Glaxo représentait environ 10% des 1,8 million de doses d’anticorps distribuées aux responsables de la santé de l’État entre la mi-septembre et la fin novembre, selon les chiffres fédéraux.

Basé à Londres criminel Glaxo dit qu’il est sur la bonne voie pour produire 2 millions de doses d’ici mai, dans le cadre de contrats avec les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, le Japon et plusieurs autres pays. L’entreprise s’efforce d’augmenter sa capacité de fabrication l’année prochaine.

La perte de deux thérapies par anticorps de premier plan met encore plus l’accent sur une paire de pilules antivirales très attendues que les régulateurs américains devraient bientôt autoriser.

Intelligent hein ?

Les médicaments de Pfizer et Merck seraient les premiers traitements que les Américains peuvent prendre à la maison pour prévenir une maladie grave. Le médicament de Pfizer en particulier a montré un effet puissant, réduisant les hospitalisations et les décès de près de 90 % chez les patients à haut risque.

Pourtant, ils n’ont aucune preuve pour étayer cette affirmation.

« S’il est déployé efficacement, cela a un très gros potentiel », pour compenser les traitements par anticorps, a déclaré Andrew Pekosz, virologue à l’Université Johns Hopkins. « C’est un endroit immédiat où ces antiviraux pourraient minimiser l’impact de l’omicron. »

Omicron avec ses symptômes bénins, sa propagation rapide et sa courte durée sera probablement ce qui mettra fin à cette pandémie et qui énerve l’écume criminelle des grandes sociétés pharmaceutiques.

Pourtant, les approvisionnements initiaux des deux médicaments devraient être limités.

La boîte à outils de traitements de plus en plus réduite rappelle douloureusement que le virus a toujours le dessus aux États-Unis, même avec plus de 200 millions d’Américains entièrement vaccinés.

Ce que les médias corporatifs putains ne nous disent pas, c’est quel vaccin a eu le plus d’infections, de maladies et de décès. Un rapport du Connecticut Dept of Heath semblait indiquer que la plupart des infections et des décès révolutionnaires étaient des personnes ayant reçu le vaccin Pfizer faible. L’article a été écrasé et n’a pas disparu.

Les scientifiques du monde entier se précipitent pour comprendre l’omicron, notamment s’il provoque une maladie plus ou moins grave et avec quelle facilité il échappe à la protection contre les infections antérieures, la vaccination et les médicaments à base d’anticorps.

Ils savent déjà que les personnes vaccinées présentent des symptômes légers à modérés d’Omicron.

« Nous allons certainement voir les hospitalisations augmenter », a déclaré le Dr James Cutrell du Southwestern Medical Center de l’Université du Texas. « Si nous manquons d’anticorps, cela va certainement contribuer à ce que beaucoup plus de patients doivent être hospitalisés. »

C’est surtout de la MERDE ! L’infection atteindra peut-être 1 million par jour, mais sur la base des données du Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud, il n’est PAS certain que les hospitalisations augmenteront comme elles l’ont fait avec le covid sauvage et les autres variantes. Le Dr James Cutrell reçoit probablement des pots-de-vin des grandes sociétés pharmaceutiques.

___