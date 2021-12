L’effet Elon : comment les tweets de Musk déplacent les marchés de la cryptographie

Au début de 2021, Elon Musk avait le marché de la crypto-monnaie enroulé autour de son doigt.

Un seul tweet sur le dogecoin du fondateur de Tesla et de SpaceX a fait grimper les prix jusqu’à 50 %. Pendant un certain temps, l’action des prix du bitcoin a semblé dépendre de l’opinion de l’homme le plus riche du monde.

Mardi a offert un peu de déjà-vu: le tweet de Musk selon lequel Tesla accepterait DOGE pour le merch a fait monter la pièce meme en flèche de 43%.

Ce poste fait partie de Semaine de la culture de CoinDesk.

Musk est loin d’être la seule personne à déplacer le marché de la cryptographie sans autre raison apparente que de faire une approbation. Une partie importante de l’industrie, des pièces meme aux NFT, s’est avérée très réactive au shilling des célébrités.

Inspiré par le profil de Jeff Wilser sur Musk pour la série 2021 la plus influente de CoinDesk, voici un aperçu du rôle que jouent les médias sociaux et les célébrités sur le marché de la cryptographie et comment il a changé au cours de l’année.

Essayer de mesurer l’impact exact d’un seul événement sur le marché est souvent futile, mais la corrélation entre la hausse du dogecoin et les éloges de Musk est indéniable. Alors que d’autres milliardaires (tels que Mark Cuban) et des célébrités montaient dans le train du DOGE, Musk était souvent le plus franc dans ses tentatives de mémoriser la crypto-monnaie canine « sur la lune ».

Top 3 des tweets les plus percutants de Musk :Le 4 février, il a envoyé une série de tweets professant son amour pour DOGE, envoyant le prix voler près de 10 % en une heure et plus de 50 % en une journée. « Vous pouvez désormais acheter une Tesla avec Bitcoin » : l’une des plus grandes entreprises dans le monde, l’acceptation du BTC comme moyen de paiement a contribué à pousser l’actif vers de nouveaux sommets ; Le BTC atteindrait près de 65 000 $ dans le mois suivant le tweet. Le 14 décembre, Musk a annoncé que Tesla ferait un essai en acceptant DOGE pour les marchandises et le prix a ensuite bondi de 43% au cours des deux heures suivantes.

Musk s’est finalement retrouvé dans la conversation sur le bitcoin et Tesla a joué un rôle essentiel dans l’évolution des prix tout au long du printemps. La divulgation de l’achat de BTC par Tesla, l’acceptation du BTC comme moyen de paiement, la vente finale d’une partie des avoirs en BTC et l’annulation du BTC comme mode de paiement ont tous eu des effets significatifs sur le marché, amplifiant la volatilité déjà considérable des actifs cryptographiques.

Le 8 février, Tesla a annoncé son achat de 1,5 milliard de dollars en BTC et le prix a grimpé de 19,5%, passant de 38 850 $ à 46 400 $ dans la journée. Le montant de BTC acheté par Tesla et utilisé pour acheter ses véhicules était relativement faible par rapport au volume des transactions quotidiennes sur l’actif de près de 1 000 milliards de dollars, mais il contrôlait le récit sur le marché pendant des mois. Le 12 mai, un « effet Elon » d’un genre différent a eu lieu lorsque le PDG a annoncé que Tesla n’accepterait plus le BTC comme moyen de paiement. Alors que le marché était déjà tombé durement par rapport à ses sommets des mois précédents, ce tweet a mis le clou dans le cercueil, faisant passer le prix du BTC de 56 800 $ à 49 500 $.

Cependant, l’impact de Musk sur les prix a diminué au cours de l’année. Le marché s’est-il renforcé ou les participants en ont-ils simplement marre d’avoir de ses nouvelles ? Peut-être que le milliardaire a épuisé son accueil ou peut-être que le marché est devenu plus rationnel. BTC a pu résister à un marché baissier de trois mois au cours de l’été et reprendre les sommets d’avril cet automne sans l’aide constante de Musk. DOGE était tombé de sa gloire et les derniers tweets sur le thème du dogecoin du « dogefather » ont eu du mal à exciter le marché.

Ou du moins c’est ce qu’il semblait jusqu’à mardi matin.

Le graphique ci-dessous suit l’influence de Musk sur le prix DOGE au fil du temps, en utilisant les données de TradingView.

Quoi qu’il en soit, les célébrités de premier plan et les comptes Twitter semant le FOMO (peur de passer à côté) sont susceptibles de rester.

La puissance des médias sociaux sur le marché de la cryptographie témoigne du manque général de réglementation et de maturité, et de la liquidité inhérente des actifs sans autorisation 24h/24 et 7j/7. Par exemple, les jetons non fongibles sous leur forme actuelle sont essentiellement une « culture négociable » avec des caractéristiques (actifs sur mesure, faible liquidité, participants anonymes) qui rendent les prix faciles à manipuler par le biais de fausses transactions de « lavage ». Par conséquent, lorsqu’une star comme Steph Curry, du basket-ball professionnel, a acheté un NFT de la collection populaire Bored Ape Yacht Club, le prix de vente moyen de cette gamme de tchotchkes virtuels a presque doublé au cours des mois suivants.

Le marché continuera probablement à mûrir avec davantage de réglementation et d’innovation. Si tel est le cas, l’influence des célébrités continuera de diminuer, comme cela a apparemment été le cas pour Musk. Alors que les natifs de la crypto sont toujours très friands des pièces de monnaie occasionnelles, la technologie blockchain a montré son potentiel et attiré de vrais investisseurs et des milliards de dollars de capital institutionnel.

Les profondeurs de la cryptographie resteront probablement le Far West, mais j’espère que nous en avons vu le pire.