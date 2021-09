L’effet En-Nesyri, la fiabilité maximale de Séville lors de ses débuts en Ligue des champions

14/09/21

Séville entame une nouvelle saison de Ligue des champions dans le but de passer avec aisance en phase de groupes où ils affronteront Salzbourg le premier jour. L’équipe autrichienne, avec beaucoup plus de tournages cette saison, mesure la force de l’équipe de Lopetegui qui n’a pas joué le week-end après le report du choc contre Barcelone.

Selon les prévisions de Betfair, deux choses semblent claires et ce sont qu’En-Nesyri marque et que le duel se jouera 2-0. Devant les sevillistas se trouve un équipe très compétitive en Europe au cours de la dernière décennie et que dans son championnat il est invaincu : sept matchs et sept victoires. Salzbourg, 1er du championnat avec 21 points sur 21 possibles, arrive au choc dans un moment impeccable, avec 19 buts en faveur et seulement 4 contre.

Le 2-0 est installé comme un niveau de probabilité élevé. Que 2-0 pour Séville est le score final est payé à 8 € par euro pari, étant la deuxième victoire locale que les parieurs donnent plus d’options, seulement derrière 1-0. De plus, En-Nesyri s’impose comme le joueur qui génère le plus de confiance dans les parieurs de Betfair et est rémunéré à 1,7 € par euro pari qu’il marque à tout moment du match.

Mauvais résultat des Autrichiens en terres espagnoles

Ce mardi sera la dixième visite officielle de Salzbourg en Espagne depuis sa défaite 2-1 à Valence en Coupe Intertoto 2008 et, jusqu’à présent, il a un bilan de six défaites, deux nuls et une seule victoire., celui obtenu par le minimum à Villarreal en phase de poules de la Ligue Europa lors de la saison 2009-2010.

Une préparation de match atypique

Les sentiments à Séville sont l’un d’optimisme et de confiance dans l’équipe. Le tirage au sort a été bienveillant : Lille, Salzbourg et Wolfsbourg forment un groupe relativement abordable pour Séville, qui a commencé la saison du bon pied.. Contrairement à Salzbourg, qui a joué samedi dernier, les hommes de Lopetegui ont pu préparer le match avec plus de temps que d’habitude lorsque le match de samedi contre Barcelone a finalement été suspendu. Au lieu de cela, il a organisé un match amical vendredi dernier, au cours duquel il a fini par perdre 1-2.

Les onze internationaux partis avec leurs équipes nationales respectives (Marko Dmitrovic et Nemanja Gudelj avec la Serbie, Jules Koundé avec la France, Ludwig Augustinsson avec la Suède, Thomas Delaney avec le Danemark, Bono, Munir et En-Nesyri avec le Maroc et Marcos Acuña, Gonzalo Montiel et Papu Gómez avec l’Argentine) Ils sont revenus aux ordres de Julen Lopetegui. Les derniers arrivés l’ont fait samedi, et ce sont les Argentins Papu Gómez, Gonzalo Montiel et Marcos Acuña.