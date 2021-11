L’EFFET HALO, le nouveau projet mettant en vedette cinq anciens membres du groupe de metal suédois EN FEU – Jesper Strömblad (guitare), Daniel Svensson (tambours), Peter Iwers (basse), Nicolas Engelin (guitare) et Mikaël Stanne (voix) — a sorti son premier single, « Les esprits de l’ombre ». La piste, qui peut être diffusée ci-dessous, apparaîtra sur L’EFFET HALOpremier album de , prévu pour 2022 via Explosion nucléaire.

L’EFFET HALO a déclaré dans un communiqué : « Ayant grandi aux côtés Explosion nucléaire aux premiers jours du metal extrême, c’est parfaitement logique pour L’EFFET HALO de s’associer à ce label prestigieux. Notre musique est fidèle à nos racines et à ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui tout en faisant confiance à nos expériences partagées pour aller de l’avant. Rejoindre nos anciens et nouveaux amis à Records d’explosion nucléaire est un honneur et un privilège et nous sommes impatients de libérer ensemble ce travail d’amour pour le métal ! »

Jens Prüter, responsable A&R chez Explosion nucléaire Europe, ajoute : « En 2009, j’allais à Göteborg pour produire le « Là où la mort est la plus vivante » documentaire pour un TRANQUILLITÉ SOMBRE DVD. En approfondissant la scène de Göteborg, en parcourant des heures d’images d’archives et en écoutant toutes les interviews, j’ai pensé que c’était une jungle d’inceste. Au début des années 90, un groupe de gars a déménagé entre EN FEU, TRANQUILLITÉ SOMBRE, SERMENT DE CÉRÉMONIE, CHUTE DE MARTEAU et beaucoup plus. Il ne faut pas oublier que la plupart des protagonistes étaient encore adolescents lorsqu’ils ont sorti leur premier ‘Violateur’ ou « Poil septique » bandes de démonstration. Ce qui ressemblait à de l’inceste n’était qu’un groupe d’amis qui partageaient une profonde passion pour le métal. On pourrait appeler ça un groupe de stars, mais ce n’est en fait qu’un groupe familial. Écouter L’EFFET HALO c’est comme aller à un dîner du Nouvel An en dégustant les meilleurs plats et boissons de l’année. Et c’est un plaisir d’être invité et de partager la joie avec le reste du monde. À votre santé! »

La pensée initiale derrière L’EFFET HALO était de revenir aux sources et d’explorer le détroit classique de Göteborg. Le groupe livre la marchandise dans un affichage brutalement efficace de battements cardiaques, de chaos mélodique et de grognements furieux à son meilleur et le résultat est un son exceptionnel pour les fans de melodeath, où les échos du son de Göteborg sont évidents.

Pour fêter la signature, L’EFFET HALO a également annoncé sa toute première tournée, accompagnant les géants suédois du death metal AMON AMARTH et métallurgistes américains TÊTE DE LA MACHINE à 31 dates dans toute l’Europe.

Le groupe commente : « Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de nous associer à Agence Cobra pour notre première tournée en Europe avec des géants du metal AMON AMARTH et TÊTE DE LA MACHINE. Travailler avec des gens passionnés par la route, les équipes, les groupes et les fans signifie beaucoup pour nous et le faire ensemble est quelque chose que nous attendons avec impatience. Rendez-vous en septembre/octobre ! »

Un membre fondateur de EN FEU, Strömblade quitte le groupe en février 2010 afin de continuer à suivre un traitement pour sa dépendance à l’alcool.

Il y a cinq ans, Jesper a claqué ses anciens camarades de groupe, qualifiant le groupe de « navire en perdition » et disant EN FEU chanteur Anders Fridén n’a « jamais été auteur-compositeur ».

Svensson, qui a rejoint EN FEU en 1998, a annoncé en 2015 qu’il quittait le groupe pour se consacrer à sa vie de famille.

Un membre de EN FEU depuis 1997, Iwers a publié une déclaration en novembre 2016 disant qu’il quittait le groupe « pour poursuivre d’autres efforts ».

Engelin a été assis EN FEU‘ dates de tournée au cours des deux dernières années et demie, mais n’a jamais officiellement confirmé son départ du groupe. Engelinremplace EN FEU‘ les spectacles en direct pour la majeure partie de 2019 et début 2020 ont été anciens MEGADETH et courant ACTE DE DÉFI guitariste Chris Broderick.

Lorsque Engelin a été demandé dans une interview d’août 2020 avec le « Break Métal » podcast avec quoi son « avenir » EN FEU était, a-t-il répondu, « Je choisis de transmettre cela [question], » avant d’ajouter rapidement : » Je suis toujours dans le groupe. «

Depuis l’année dernière, Engelin n’était pas répertorié comme membre de EN FEU sur le groupe Facebook pages (Broderick était), et il ne figure dans aucun des EN FEU‘ photos promotionnelles actuelles de la maison de disques du groupe, Explosion nucléaire.

Peu de temps après son départ EN FEU, Iwers rejoint CYHRA, le groupe avec le chanteur Jake E (ex-AMARANTHE) et Strömblade. Il a annoncé son départ de ce groupe en mai 2018.

Lors d’une apparition en janvier 2021 sur le « Vox & Houblon » Podcast, Iwers on lui a demandé s’il manquait jamais d’être sur la route. Le bassiste a répondu : « Ouais, absolument. Eh bien, » mademoiselle » n’est pas le bon mot. J’ai adoré être sur la route pendant la plupart des années où j’étais avec [IN FLAMES], et les bons moments me manquent. Je n’ai aucun regret d’être parti, mais, bien sûr, parfois, le simple fait d’être libre et de sortir, de jouer des spectacles et de voyager dans de nouveaux endroits chaque jour me manque. Mais j’ai des projets. Peut-être que cela se reproduira à l’avenir – pas avec EN FEU, cependant, mais, ouais, nous verrons. »

Il a poursuivi: « Je ne manque pas de passer du temps à penser à des choses comme ça. Je vis un peu plus là où je suis maintenant, où je suis en fait libre de faire tout ce que je peux avec mon temps. Je possède mon mon propre temps, comme j’aime le dire ; je peux le planifier comme je l’aime.

« C’est amusant de se souvenir, mais en même temps, cela peut aussi vous emmener sur une route dangereuse », Pierre ajoutée.

Dans une interview de 2017 avec l’Irlande Surmultipliée, EN FEU guitariste Björn Gelotte a dit qu’il n’était pas surpris par Pierrele départ du groupe. « Ce n’était pas un » choc « , pour ainsi dire, car nous savions en quelque sorte que cela allait arriver », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il en avait juste fini avec tout ça et qu’il n’était pas content. Non, ‘heureux’ n’est pas le bon mot. Il voulait juste poursuivre d’autres choses. Pierre est un gars très, très occupé. Il a sa propre brasserie avec Daniel appelé Brassage des îles étranges et il a également quatre ou cinq projets musicaux différents en cours, donc il a vraiment les mains pleines en ce moment. »

Il y a un an, TRANQUILLITÉ SOMBRE chanteur Mikaël Stanne, qui a chanté sur EN FEU‘ premier album, années 1994 « Souche lunaire », a rejeté les comparaisons entre les deux bandes, disant au « Brewtally Speaking Podcast »: « Nous sommes en quelque sorte liés pour toujours, juste à cause de notre connexion au début. J’ai chanté le premier EN FEU album, et Anders chanté le premier TRANQUILLITÉ SOMBRE album, et c’est toujours une cause de grande confusion pour une raison quelconque. Mais, ouais, nous avons tourné ensemble, nous sommes amis et nous avons grandi ensemble dans le même quartier en dehors de la ville [in Gothenburg, Sweden]. Alors, bien sûr, c’est évident. Et je suis d’accord avec ça – c’est bien. Cela devient juste un peu vieux, parce qu’il n’y a plus grand-chose à dire à ce sujet, parce que nous sommes allés dans des directions très différentes. Donc ce n’est pas pertinent, mais, bien sûr, vous faites des comparaisons – c’est comme ça que les gens travaillent, comment vous vous dites : « J’aime mieux ce groupe que ce groupe. Et s’il y a un lien d’une manière ou d’une autre, et qu’il y en a beaucoup entre nous deux, alors vous l’utilisez comme une sorte de référence ou, « C’est mieux que ça », ou « Le guitariste est meilleur dans ce groupe » — ce genre de trucs. Donc ça me va. Cela ne change rien. Et parfois, les questions à ce sujet ont tendance à être sans inspiration. C’est juste comme, ‘Oh, que penses-tu des albums de l’autre groupe ?’ C’est du genre ‘Ce n’est pas grave, mais je suis un grand fan. Je l’aime.’ Et c’est la même chose avec, bien sûr, AUX PORTES aussi, même si nous n’avons partagé aucun membre ensemble, mais nous avons quand même grandi ensemble, donc, évidemment, il y a aussi une énorme connexion là-bas. Et ça ne me dérange pas de parler de mes amis et des groupes géniaux de cette ville – c’est bien – mais parfois les comparaisons directes semblent… Peut-être qu’elles voulaient dire quelque chose dans les années 90, mais elles ne le font vraiment plus maintenant.

L’EFFET HALO Tournée européenne 2022 en soutien AMON AMARTH et TÊTE DE LA MACHINE:

08 septembre – Royaume-Uni – Nottingham – Arena



09 septembre – Royaume-Uni – Cardiff – Arena



10 septembre – Royaume-Uni – Londres – Wembley Arena



12 septembre – Royaume-Uni – Manchester – Arena



13 septembre – IE – Dublin – 3 Arena –



16 sept. – CH – Zurich – Hallenstadion



17 sept. – AT – Vienne – Stadthalle



18 sept. – PL – Cracovie – Tauron Arena



20 septembre – HNE – Tallinn – Saku Arena



21 sept. – FIN – Helsinki – Ice Hall



23 sept. – N – Oslo – Spektrum



24 sept. – S – Stockholm – Hovet



26 sept. – DK – Copenhague – Forum Black Box



27 sept. – DE – Hambourg – Barclays Arena



28 sept. – DE – Francfort – Festhalle



30 sept. – DE – Oberhausen – König Pilsener Arena



01 oct. – DE – Berlin – Velodrom



02 oct. – Pays-Bas – Amsterdam – Afas Live



04 oct. – IT – Milano – Quartier Lorenzini



06 oct. – ES – Barcelone – Sant Jordi



07 oct. – ES – Madrid – Vistalegre



08 oct. – ES – La Corogne – Colisée



09 oct. – P – Lisbonne – Campo Pequeno



12 oct. – FR – Paris – Zénith



14 oct. – DE – Munich – Olympiahalle



15 oct. – DE – Leipzig – Arena



16 octobre – CZ – Prague – Tipsport Arena



18 oct. – HU – Budapest – Barba Negra



20 oct. – LUX – Esch zur Alzette – Rockhal



21 oct. – BE – Bruxelles – Forest National



22 oct. – DE – Stuttgart – Schleyerhalle