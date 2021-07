L’effet Virgin Galactic : faut-il acheter des SPAC ou des actions spatiales ?

in

Lorsque Virgin Galactic’s (NYSE :SPCE) Sir Richard Branson a décollé dans l’espace le week-end dernier, les critiques ne manquaient pas pour discuter de ce que signifiait “espace”. 50 milles ? 100 milles ? (Si vous aviez empilé les opposants les uns sur les autres, je suis sûr que vous auriez atteint l’altitude qu’ils souhaitaient).

Source : 3Dsculptor / Shutterstock.com

Sir Branson leur a prouvé le contraire après avoir atterri en toute sécurité dans le désert du Nouveau-Mexique. Son stock, cependant, n’a pas si bien réussi. Virgin Galactic chuterait de -15% pour aggraver une perte de -12% depuis fin juin.

Alors que les gens ont « acheté la rumeur, vendu la nouvelle », les investisseurs de Moonshot ont tourné leur attention vers les SPAC, un monde tout aussi vertigineux de gains rapides et de risques potentiels.

Et bien que certains de ces SPAC valent à peine l’argent en banque, le « IPO populaire » a donné aux investisseurs ordinaires la possibilité d’acheter certains des Moonshots les plus risqués autrefois réservés aux investisseurs en capital-risque.

Aujourd’hui, nous comparerons trois SPAC et actions spatiales dans une épreuve de force pour savoir qui gagnera la course à la lune.

Étoiles montantes: SPAC, SPAC et plus de SPAC

Après un premier trimestre époustouflant, l’intérêt des investisseurs pour les SAVS s’est naturellement refroidi. L’indice CNBC SPAC 50, une mesure des 50 plus grandes SPAC, est en baisse de 20 % par rapport à ses sommets de février. Même Chamath Palihapitiya, le «SPAC King», s’est largement retiré de la vue du public.

Mais le marché SPAC en demi-teinte a également créé une longue liste de paris à sens unique. C’est parce que les SPAC sont essentiellement une pile d’argent avec un ticker négociable attaché. Pratiquement tous sont cotés avec 10 $ en espèces par action, ils devraient donc théoriquement rester proches ou supérieurs à ce prix avant la fusion. (Ce qui se passe après cela dépend de l’entité fusionnée.)

Considérer 10X Capital Venture Acquisition Corp (NASDAQ :VCVC). La semaine dernière, l’entreprise a accepté de fusionner avec REE automobile – l’une des entreprises de mobilité électrique les plus agressivement commercialisées au monde.

Si l’accord avait eu lieu en février dernier, l’annonce aurait fait monter en flèche l’action VCVC. Ree, basée en Israël, développe une plate-forme de skateboard pour véhicules électriques qui pourrait rejoindre la scène florissante des startups automobiles du pays.

Au lieu de cela, les investisseurs ont donné un bâillement collectif. Aujourd’hui, vous pouvez toujours acheter VCVC pour 9,98 $.

LE SPECTRE DE LA MAUVAISE AFFAIRE

Les investisseurs de Moonshot sentiraient immédiatement une opportunité. Une étude de Wolfe Research a révélé que les SPAC avec des opérateurs expérimentés surperforment de 73% par an après une fusion. En d’autres termes, les SPAC ciblées comme Post Holdings Partenariat (NYSE :SPAC) – dirigé par le vétéran de l’industrie des biens de consommation Robert Vitale – surpassera probablement ceux à usage général.

Pendant ce temps, les SAVS mal planifiées sous-performent. La folie des fusions de février dernier a conduit à d’innombrables accords étranges, notamment une société de loisirs SPAC fusionnant avec une startup biopharmaceutique et une SPAC de cannabis avec une société spatiale. Au total, ces types d’arrangements perdent -14% en valeur après 12 mois.

TROUVER DES COUP DE LUNE DANS LES SPAS

Les investisseurs à la recherche de SAVS de haute qualité avec une forte hausse ont désormais un large choix.

Mirion Technologies. Goldman Sachs n’est pas étranger aux SPAC. Fin 2019, GS Acquisition Holdings (NYSE :GSAH) a acheté 20% de Vertiv (NYSE :VRT) dans le cadre d’un accord de 690 millions de dollars. Les prix ont régulièrement augmenté de 3 fois avec à peine un hoquet.

Aujourd’hui, l’équipe SPAC de Goldman Sachs vise une nouvelle cible : Mirion Technologies, un fournisseur californien d’équipements de détection des radiations.

La plupart des investisseurs pourraient ne pas considérer Mirion comme un Moonshot ; l’entreprise s’attend à une croissance des revenus de 11% jusqu’à l’année prochaine. Mais Mirion représente la pointe d’un marché de l’énergie et de la santé très lucratif. En conséquence, la direction s’attend à ce que les bénéfices augmentent à > 20 %, soit plus de deux fois plus vite que la médiane S&P 500 bénéfice de l’entreprise.

Le prix est également un attrait important. L’ennui de SPAC signifie que GSAH se négocie à seulement 10,45 $. Cela valorise Mirion à 13,3 fois l’EBITDA à terme – une remise importante par rapport à son concurrent Mettler-Toledo (NYSE :MTD) 31,2x et Bruker (NASDAQ :BRKR) 23x. GSAH n’est peut-être pas 10x comme certains autres Moonshots, mais c’est sans aucun doute un excellent moyen de prendre une entreprise 3x à faible risque.

Cercle. Les investisseurs auraient dû applaudir lorsque Bob Diamond Concord Acquisition Corp. (NYSE :CND) a annoncé sa fusion avec Circle. M. Diamond a déjà dirigé Barclays et aurait réussi à acheter Lehman Brothers pendant la crise financière si la Banque d’Angleterre n’était pas intervenue. (M. Diamond a démissionné de Barclays en 2012 à la suite d’un scandale de fixation du Libor.)

Pourtant, la communauté des investisseurs a traité la nouvelle avec un bâillement – ​​un fait étrange étant donné que Circle gère le deuxième plus grand stablecoin au monde, Pièce en USD (CCC :USD). Les investisseurs peuvent toujours acheter des actions de Concord pour 10,50 $, ce qui valorise Circle à 4,5 milliards de dollars.

Cela devrait enthousiasmer tout investisseur de Moonshot. Les pièces stables sont l’épine dorsale des crypto-monnaies et sont si cruciales que la Fed américaine a qualifié son rival Tether de «défi» pour la stabilité financière. (Tether a réglé un procès avec l’État de New York plus tôt cette année pour dissimulation criminelle.)

Pendant ce temps, Circle est devenu un solide concurrent de la domination (non attachée) de Tether. Le stablecoin a décuplé sa domination et fait maintenant 40% de la taille de son grand frère. Avec M. Diamond aidant à diriger le conseil d’administration, Circle pourrait devenir un élément essentiel de l’infrastructure de cryptographie pour les décennies à venir.

Ringard. Les investisseurs axés sur la valeur à long terme sauraient TPG par la seule réputation. La société de capital-investissement, âgée de 30 ans, a une longue histoire de récupération d’actifs sous-évalués dans le cadre de rachats par emprunt et (contrairement à d’autres Barbarians at the Gate) est connue pour rembourser la dette des entreprises et vendre des entreprises à profit.

Voilà pourquoi Rythme TPG (NYSE :RYTHME) la fusion avec Nerdy, une plate-forme d’instruction en ligne, devrait être une nouvelle passionnante pour Moonshot. Nerdy opère dans une industrie à croissance rapide qui remplace le système collégial américain à but lucratif. De plus, sa fusion avec TPG donne à la startup les finances et le soutien d’une entreprise qui a déjà fait entrer 51 autres sociétés en bourse.

PACE se négocie également à moins de 10 $, valorisant Nerdy à 1,4 milliard de dollars de valeur d’entreprise. Pour un marché non consolidé et en croissance rapide comme l’apprentissage en ligne, c’est un prix qui sous-évalue une entreprise à fort potentiel. Attendez-vous à ce que Nerdy ait un potentiel 10x ou plus.

Tomber sur Terre : cinq stocks spatiaux retombant sur Terre

Ne vous méprenez pas, j’aime les actions de vaisseaux spatiaux autant que tout autre investisseur de Moonshot. Si nous avions acheté SPCE à la mi-mai, Virgin Galactic aurait transformé 10 000 $ en 37 000 $ le mois dernier. La société de 10 milliards de dollars pourrait un jour devenir une valeur de 100 milliards de dollars.

Mais il n’y a pas de discussion avec un ralentissement de l’élan. Depuis qu’ils ont culminé fin juin, SPCE et d’autres actions liées à l’espace ont vu leurs prix baisser, les investisseurs ayant «vendu la nouvelle».

Peut-être que les dures réalités financières des voyages dans l’espace entrent enfin en jeu. Si les gens ordinaires ne paieraient pas pour un vol Concorde de 25 000 $ à travers l’Atlantique, pourquoi devraient-ils dépenser 10 fois plus pour un voyage de haut en bas qui vous laisse là où vous a débuté? Ou peut-être que les investisseurs particuliers sont passés à autre chose, concentrant leur attention sur le pompage d’actions à petite capitalisation comme SCWorx (NASDAQ :WORX) plutôt.

Peu importe la raison, la fête se termine pour le moment. Il est temps de prendre des bénéfices et de trouver des pâturages plus verts.

En chiffres : SPAC vs Space Stocks

46 Nombre d’introductions en bourse de SPAC dans le monde au premier semestre de l’année dernière, selon les données de Thompson .. 685 IPO SPAC au premier semestre 2021. Ensemble, les IPO SPAC ont levé 190 milliards de dollars. 387 Nombre d’introductions en bourse hors SPAC au cours de la même période. Ensemble, ils n’ont levé que 91 milliards de dollars pour les entreprises. -50% Baisse des introductions en bourse SPAC depuis juin 2021. Aux taux actuels, le second semestre 2020 pourrait ne voir que 360 ​​transactions.

Lectures intéressantes

Appel de vente de Joanna Makris sur Palantir (NYSE :PLTR) le mois dernier a peut-être touché une corde sensible avec le Reddit foule. Mais ceux qui ont suivi son appel se seraient épargnés la glissade de -7%. Aujourd’hui, le meilleur Tech Guru d’InvestorPlace a lancé un nouvel appel à ne pas manquer.

Le mois dernier, j’ai écrit sur les Moonshots cachés des stocks de matériaux de base. Mes six choix ont depuis triplé le rendement du S&P 500. Cette semaine, Eric Fry et son équipe examinent une veine similaire dans l’une de ses meilleures idées d’actions pour 2021 – un mineur d’or auquel vous ne vous attendriez pas.

Vous cherchez de nouvelles idées de penny stock? Muslim Farooque donne son avis sur sept actions que vous pouvez acheter à bon marché.

L’analyse technique peut tomber à plat lorsque les marchés sont très efficaces. Mais qu’en est-il de la cryptographie ? Bret Kenwell examine sept crypto-monnaies avec un élan intrigant.

Pensées finales : Vous avez manqué le bateau SPAC ?

En 2018, un vieil ami m’a parlé d’une nouvelle opportunité d’arbitrage sur le marché. Il avait trouvé une action avec 10 $ en espèces par action qui se négociait à 9,90 $.

Nous avons décidé d’acheter des actions chacun pour rire et nous les avons vendues à 10,50 $ plusieurs mois plus tard.

Oops.

Il s’est avéré que nous étions tombés sur IPOA, le fonds qui porterait finalement Virgin Galactic à 62 $. Si nous avions tenu bon, notre pool « d’argent amusant » aurait valu bien plus.

Pour être juste, IPOA a été l’une des premières SAVS importantes de sa catégorie. Et nous avons dimensionné notre pari pour l’arbitrage de fusion, pas pour la spéculation sur ce que les investisseurs de Moonshot feraient par la suite.

Pourtant, nous n’avons jamais cessé de chercher plus d’opportunités pour des gains faciles. Parce que dans le monde Moonshot de SPAC et des actions spatiales, le seul moyen garanti de perdre est d’abandonner et de laisser ces marchés à fort potentiel aller à quelqu’un d’autre.

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est de simplifier le monde de l’investissement.