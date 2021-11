L’effet Xavi continue de faire la différence pour Barcelone

C’est une déclaration évidente à faire, mais c’est un match que Barcelone aurait perdu sous Ronald Koeman.

Parfois, il y avait à peu près autant de direction depuis le banc que le Néerlandais semblait en rassembler, bien que Xavi ait tenté sa chance et ait finalement vu son équipe en faire assez pour voir le match se terminer.

En effet, il y a eu de grandes parties du match de samedi soir qui ont été une montre très difficile pour les fans du Barça.

Le jeu était décousu et pas du tout fluide, et une fois que le sous-marin jaune en a retiré un, il est apparu que les seuls gagnants, s’il devait y en avoir un, seraient l’équipe locale.

Faire appel à Oscar Mingueza plutôt qu’à Sergino Dest a également semblé être une décision étrange de la part de l’entraîneur, bien qu’il soit possible que Xavi ait été conditionné par les problèmes qui surviennent lors du retour précipité des joueurs.

Réintroduire progressivement Ousmane Dembele par exemple, est exactement la bonne façon de procéder, et avec l’arrivée attendue du Dr Ricard Pruna dans l’équipe médicale, peut-être que les problèmes de blessures persistantes deviendront à nouveau une chose du passé.

Il serait facile d’être trop critique, cependant, c’est un projet qui n’en est qu’à ses balbutiements et il y avait de quoi être heureux tout au long des 90 minutes.

Ce qui semble évident, c’est que Xavi a déjà l’adhésion de ses joueurs que Koeman n’a jamais fait, et c’est une excellente base sur laquelle construire.

Comme pour le test de Villarreal, il y aura des bosses sur la route en cours de route, et la chose importante à noter est de savoir comment ses jeunes joueurs se remettent de toute déception.

De toute évidence, la plupart d’entre eux ont ce qu’il faut en termes de compétences pour porter le blaugrana avec fierté, mais quelle sorte de mentalité ont-ils? Combien de temps les déceptions persisteront-elles ?

Au moins, à Xavi, ils ont un entraîneur qui comprend parfaitement ce qui est nécessaire pour réussir, sur et en dehors du terrain. C’est peut-être aussi un entraîneur chanceux, et ce n’est certainement pas une mauvaise chose.

En fin de compte, jouer au football accrocheur avec de jeunes mâles est très bien, mais à ce stade, tout ce qui compte, c’est d’obtenir des résultats et de remonter dans le classement.

Avec plus de la moitié de la saison encore à parcourir, il y a beaucoup de temps pour des tarifs plus chers plus loin sur la route.

Pour l’instant, profitons du fait que nous ayons remporté deux victoires consécutives pour la première fois cette saison, et une première victoire à l’extérieur pour démarrer.