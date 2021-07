L’efficacité de collecte d’Equitas SFB s’améliore à 83,49 % en juin

in

En avril, la banque avait enregistré une efficacité de facturation de 84,68 %.

Equitas Small Finance Bank (ESFB) a déclaré mercredi que son efficacité de recouvrement s’était améliorée à 83,49 % en juin, contre 77,84 % en mai, mais en baisse par rapport au chiffre d’avril de 105,16 %. L’efficacité de facturation de la banque a également augmenté à 69,52 % en juin contre 66,97 % le mois précédent, selon les chiffres provisoires déposés par l’ESFB auprès des bourses. En avril, la banque avait enregistré une efficacité de facturation de 84,68 %.

Le directeur général et PDG PN Vasudevan a déclaré : « Le premier trimestre de l’année a été marqué par des remboursements tièdes, car la plupart des régions dans lesquelles la banque opère étaient bloquées. Les emprunteurs de la banque se situent en grande partie dans les segments informels, traitant des produits et services à usage quotidien qui ont été temporairement perturbés en raison des restrictions imposées par Covid-19. Cependant, au cours du mois de juin 2021, les États de l’ouest et du nord ont connu une amélioration de l’efficacité de la collecte à mesure que les fermetures se sont assouplies tandis que les États du sud se sont ouverts vers la fin du mois. Nous anticipons une nette amélioration des collections dans les mois à venir alors que la deuxième vague de Covid recule. »

Les avances brutes de la banque ont augmenté de 15 % en glissement annuel au cours du trimestre terminé en juin pour atteindre 17 839 crores de Rs, contre 15 573 crores de Rs au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Séquentiellement, les avances brutes de la banque sont restées stables par rapport au crore de Rs 17 925 au T4FY21.

Les décaissements pour le trimestre se sont élevés à 1 271 crores de Rs contre 564 crores de Rs au premier trimestre de l’exercice 20, enregistrant une croissance de 125 %. Cependant, les décaissements ont diminué de 50 % au cours du premier trimestre de l’exercice 22 par rapport à 2 535 crores de roupies au quatrième trimestre de l’exercice 21. Le total des dépôts a augmenté de 45% pour atteindre 17 095 crores de Rs au T1FY22, contre 11 787 crores de Rs au T1FY20. Les dépôts ont augmenté de 4% au T1FY22 par rapport à Rs 16 392 crore au T4FY21. CASA est passé à Rs 6 794 crore contre Rs 2 354 crore. Le ratio CASA était de 40 % au 30 juin 2021, contre 20 % au 30 juin 2020, et de 34 % au 31 mars 2021, a-t-il ajouté.

