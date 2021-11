L’efficacité des règlements Bitcoin s’améliore | Invezz

Le réseau Bitcoin (BTC/USD) est constamment critiqué pour sa faible efficacité, ce qui est le cas depuis des années. Cependant, la situation n’est peut-être pas aussi mauvaise qu’il y paraît, et certainement pas aussi mauvaise qu’elle l’était il y a quelque temps.

Selon des données récentes, l’efficacité de règlement de la valeur du réseau s’est améliorée et assez régulièrement. De plus en plus d’argent est réglé pour des frais moins élevés, donc au cours des 7 derniers jours, le réseau Bitcoin a réussi à régler environ 94 142 $ pour chaque dollar payé en commissions.

Au cours des sept derniers jours, le réseau #Bitcoin a transféré une valeur moyenne de 95 142 $ pour chaque 1 $ de frais. La transaction médiane a vu 751 $ de valeur transférée pour chaque 1 $ de frais. # Bitcoin est le réseau de règlement monétaire le plus efficace que le monde ait jamais vu. pic.twitter.com/DzSwxCDKkd – Dylan LeClair 🟠 (@DylanLeClair_) 29 novembre 2021

C’est une situation bien meilleure qu’au début de l’année, avec la série d’améliorations commençant en mai de cette année. Après la baisse des prix, puis la reprise et le début d’un nouveau rallye au fil des mois, il s’est déplacé de plus en plus autour du réseau BTC.

Efficacité de règlement : BTC vs ETH

Les données de CryptoFees suggèrent que BTC est septième sur la liste des réseaux, classés par frais de transaction quotidiens. Sa moyenne hebdomadaire s’élève à environ 678 000 $, ce qui la place en dessous d’Ethereum, Uniswap, BSC, SushiSwap, Aave et Compound.

À l’heure actuelle, Ethereum (ETH / USD) traite 53 millions de dollars de frais quotidiens, soit jusqu’à 98,7% de plus que le réseau BTC. Cependant, il est injuste de comparer les deux en termes de frais et de règlement de la valeur, car ce sont deux projets complètement différents qui fonctionnent de manières différentes et visent à faire des choses différentes.

Aujourd’hui, Bitcoin agit de plus en plus comme une réserve d’actifs de valeur, tandis qu’Ethereum est une plate-forme de développement, un réseau d’applications décentralisé et un réseau de contrats intelligents. En tant que tel, vous verrez clairement beaucoup plus d’activité, conduisant à des taux plus élevés en moyenne.

Cependant, si vous divisez le volume de transaction moyen du projet par les commissions, le résultat est d’environ 139 $ en valeur de transaction pour chaque dollar de commission. Comparé aux 95 000 $ de Bitcoin pour chaque dollar, le réseau Ethereum ne s’en sort pas très bien, indiquant que son efficacité de règlement a beaucoup baissé.

