L’effondrement d’Antonio Brown a fini par lui coûter tellement d’argent

Antonio Brown était déjà sur de la glace mince avec les Buccaneers au retour d’une suspension pour avoir déformé une carte de vaccination COVID-19, et il n’a pas fallu beaucoup plus de temps pour voir sa carrière à Tampa Bay prendre fin.

Brown a pris d’assaut le terrain au cours du troisième quart du match de la semaine 17 de dimanche contre les Jets de New York. Après une conversation avec Mike Evans, un Brown passionné a retiré son maillot, a jeté ses gants et sa chemise dans les tribunes et est parti directement… au milieu du match. L’effondrement était le dernier acte de Brown avec les Bucs alors que l’entraîneur-chef Bruce Arians a annoncé la libération du receveur large après le match.

Et toute l’épreuve a fini par être plus coûteuse que Brown ne l’avait probablement réalisé à l’époque.

Selon Spotrac, Brown était sur le point de toucher plusieurs bonus de performance sur son contrat d’un an de 3,1 millions de dollars avec les Bucs. Il a été huit attrapés, 55 verges sur réception et un touché sur des bonus de 333 333 $ respectivement. Il n’était pas exclu que Brown touche plusieurs, sinon la totalité, de ces primes incitatives.

Mais avec sa libération, il a effectivement laissé 1 million de dollars sur la table à cause d’une crise de colère – embarrassante et coûteuse. Ce n’était pas que de mauvaises nouvelles pour Tampa Bay, cependant. En l’absence de Brown, les Bucs se sont ralliés pour battre les Jets, 28-24.