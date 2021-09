L’effondrement de Bitcoin arrive-t-il ? 4 avertissements BTC que les investisseurs cryptographiques pourraient vouloir entendre

Les traders de crypto pourraient vouloir tenir compte des avertissements de plusieurs experts qui prédisent un Bitcoin (CCC :BTC-USD) l’effondrement est à venir.

Source : Shutterstock

Bien qu’il soit indéniable que BTC vaut un joli centime avec des jetons se négociant dans la fourchette de 45 000 $, cela ne signifie pas que le mauvais temps pourrait le faire baisser. Nous l’avons vu plus tôt cette année lorsque la crypto a subi une chute massive d’environ 60 000 $ à 30 000 $ par jeton.

Maintenant, certains experts pensent qu’un effondrement de Bitcoin est à venir. Jetons un coup d’œil à ce qu’ils ont à dire ci-dessous.

« L’argent privé s’effondre généralement tôt ou tard. Et bien sûr, vous pouvez devenir riche en échangeant des bitcoins, mais c’est comparable au commerce de timbres. — Gouverneur de la Riksbank Stefan Ingves, Investing.com

«Les ordinateurs quantiques, qui devraient être opérationnels d’ici 2026 environ, saperont facilement tout système de sécurité blockchain en raison de leur puissance. Les blockchains sont effectivement fondamentalement imparfaites si elles ne tiennent pas compte de l’ère quantique à venir. Les adultes dans la pièce savent ce qui s’en vient. — Le fondateur d’Arqit, David Williams, Forbes

«Nous prévoyions de mettre en ligne dans quelques semaines, nous avons donc contacté la SEC pour leur donner un avis amical et un briefing. Ils ont répondu en nous disant que cette fonction de prêt est une sécurité. D’accord, cela semble étrange, comment le prêt peut-il être une sécurité ? Nous demandons donc à la SEC de nous aider à comprendre et à partager leur point de vue. Nous nous efforçons toujours de travailler de manière proactive avec les régulateurs et de garder l’esprit ouvert. Ils refusent de nous dire pourquoi ils pensent qu’il s’agit d’une sécurité, et à la place nous assignent un tas de dossiers (nous nous conformons), exigent le témoignage de nos employés (nous nous conformons), puis nous disent qu’ils nous poursuivront si nous procédons au lancement , sans aucune explication quant au pourquoi. – Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) co-fondateur et PDG Brian Armstrong.

« Les gens ne voudront pas que leur pouvoir d’achat, leur salaire augmente ou baisse de 10 % d’un jour à l’autre. Vous ne voulez pas de cette volatilité pour le pouvoir d’achat. En ce sens, ce n’est pas une bonne sauvegarde de la valeur. – Gouverneur de la Banque du Mexique, Alejandro Diaz de Leon, .