L’effondrement de la crise énergétique de l’UE : une carte stupéfiante révèle un cauchemar – les prix allemands atteignent un niveau record | Monde | Des nouvelles

La flambée des coûts de l’énergie et du carburant pousse l’inflation à son plus haut niveau depuis près de dix ans

Le continent ayant du mal à maintenir ses besoins énergétiques grâce à une combinaison de la forte augmentation de la demande alors qu’un hiver froid prend le relais, ainsi qu’une augmentation de l’offre alors que les économies sortent des blocages pandémiques, l’UE est confrontée à des moments difficiles. Déjà, la tension est élevée entre l’UE et la Russie au sujet de la crise actuelle en Ukraine, mais la Russie étant l’un des principaux fournisseurs d’énergie du continent, l’idée que la situation est en train de devenir politisée devient plus évidente que jamais.

Une carte récente publiée par Energy Live montre des chiffres inquiétants pour la majorité des nations européennes.

Le prix de l’énergie à un jour pour la majorité de l’Europe se situe au sommet de l’échelle en euros par mégawatt.

La France, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique et les Pays-Bas sont tous dans les échelons supérieurs, ainsi que de nombreux autres pays.

Pour l’Allemagne, le prix de 344,3 euros (293,50 £) est un record.

Les prix de l’énergie en Allemagne sont un premier défi majeur pour le nouveau chancelier Olaf Scholz (Image: .)

Les prix ont atteint un niveau record en Allemagne (Image: Twitter)

S’exprimant sur Twitter, le correspondant de Bloomberg pour l’énergie, Javier Blas, a déclaré: « Une carte vaut mille mots (et au cas où quelques mots seraient nécessaires: ce prix de l’électricité pour la journée est un record pour l’Allemagne et une grande partie du reste de l’Europe). »

Cependant, le Royaume-Uni a également été touché.

Ajoutant la situation du Royaume-Uni à son fil Twitter, M. Blas a déclaré : « De plus, les prix de l’électricité pour le lendemain au Royaume-Uni ont grimpé à 411 £ par MWh, le 2e niveau le plus élevé jamais atteint.

Parlant du pire à venir, il a conclu : « La marée de la crise de l’électricité continue de monter et elle continuera de monter pendant l’hiver. (en utilisant le calendrier météorologique, nous n’en sommes qu’à 15 jours d’hiver, avec encore 75 jours à faire).

Une grande partie de l’Europe a connu une flambée des prix de l’énergie (Image: Energy Live)

La demande hivernale a vu les approvisionnements baisser (Image: . Stock)

Les prix les moins chers ont été trouvés en Espagne, au Portugal, en Roumanie et en Bulgarie.

Il y a à peine dix jours, les prix étaient inférieurs à 300 euros le mégawatt.

L’Allemagne était à 265,3 euros par mégawattheure, la France 282 et l’Italie 269.

L’augmentation se traduira par des prix plus élevés pour les consommateurs finaux.

Le prix du gaz naturel est accusé d’être l’un des principaux facteurs contribuant au problème.

Les prix du gaz naturel montent en flèche : au Dutch Title Transfer Facility, la principale référence en Europe, les prix sont passés de 13,63 £ (16 €) de mégawatt par heure début janvier à 75 £ (88 €) fin octobre, soit une hausse de plus de 450 % en moins d’un an.

Ceci, à son tour, a fait monter en flèche les prix de l’électricité.

Les personnes âgées et vulnérables ressentiront d’abord l’impact (Image: . Stock)

Bien que l’Union européenne réduise progressivement sa dépendance de longue date aux combustibles fossiles – les énergies renouvelables sont devenues la principale source d’électricité du bloc pour la première fois en 2020 – le changement n’a pas été suffisamment rapide et généralisé pour contenir les retombées de la crise.

Ensemble, le gaz naturel et le charbon fournissent toujours plus de 35 % de la production totale de l’UE, le gaz représentant plus d’un cinquième.

Le mix énergétique est très différent à travers le bloc : les combustibles fossiles ont une part marginale en Suède, en France et au Luxembourg, mais représentent plus de 60 % de la production totale aux Pays-Bas, en Pologne, à Malte et à Chypre.

Alors que le charbon, le combustible le plus polluant, est progressivement supprimé, de nombreux pays ont recours au gaz naturel comme ressource de transition pour agir comme un pont avant que des alternatives vertes, comme les éoliennes et les panneaux solaires, ne soient déployées.

Le gaz est également utilisé pour le chauffage et la cuisine résidentiels, ce qui rend la flambée des prix encore plus perceptible dans les dépenses finales des consommateurs.

L’exposition de l’UE à la volatilité des prix de l’énergie devrait rester un risque dans les années à venir avant que le virage vert n’apporte la stabilité attendue sur le marché.

Le Royaume-Uni n’a pas échappé à la hausse des prix, les retraités étant également dans une situation désespérée (Image: .)

En attendant, les gouvernements devront trouver des solutions provisoires, telles que la baisse des taux d’imposition et des prélèvements supplémentaires appliqués aux factures d’énergie, qui dans certains pays peuvent représenter la moitié du prix final.

Les gouvernements peuvent également proposer des injections directes d’argent, comme le « chèque énergie » en France, pour offrir un soulagement immédiat à ceux qui ont du mal à payer les factures, bien qu’un tel instrument puisse rapidement dépasser le budget si les prix continuent de gonfler, comme ils devraient le faire. .

Expliquant que le problème est là pour le long terme, Dennis Hesseling, responsable des infrastructures, du commerce de détail et du gaz à l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie, a déclaré à Euronews : « Si nous regardons les prix à terme, les prix que les commerçants paient pour une livraison le mois prochain pour le gaz, il devrait rester élevé pour le prochain semestre environ. »