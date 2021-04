L’effondrement de la Super League européenne “ ne change rien ” et les fans seront “ exploités par les mêmes vieux visages ” alors que la légende de Liverpool John Barnes donne une puissante diatribe

La légende de Liverpool, John Barnes, insiste sur le fait que l’effondrement de la Super League européenne ne change rien pour les fans de football, qui continueront d’être exploités par les “ mêmes vieux visages ”.

Les supporters ont triomphé des propriétaires des «six grands» de la Premier League, qui ont été contraints de se retirer de leurs projets de ligue séparatiste à la suite de pressions intenses mardi.

Le message était clair – les fans de football ne l’ont pas aimé

Une nuit dramatique de manifestations à Chelsea a depuis été suivie par des excuses du propriétaire de Liverpool, John W Henry, mais l’ancien milieu de terrain des Reds Barnes pense que l’élite à la barre du football gagnera toujours aux dépens des fans.

Pour Barnes, le football a vendu son âme avec la formation de la Premier League en 1992, et le prix du jeu a été enlevé à ses fans de la classe ouvrière bien avant toute discussion sur une Super League.

«C’était des excuses bien rédigées, c’était sincère ou cela semblait sincère», a déclaré l’ex-international anglais à talkSPORT.

«À quel point c’est significatif, nous ne le savons pas vraiment. Mais j’ai tendance à ne pas écouter trop de bruit ces deux derniers jours et à essayer d’analyser ce qui s’est passé.

Barnes a livré une diatribe puissante sur talkSPORT ce matin

«Ce qui se passe, c’est qu’il y a eu une lutte de pouvoir entre les groupes d’élite qui contrôlent le football et exploitent les supporters, c’est tout ce que c’était.

«C’est juste une question de savoir qui va les exploiter. Maintenant que l’ESL ne va pas les exploiter, ce sera la même vieille garde – la FIFA, l’UEFA, la Premier League et les grands clubs.

«Tous ces fans de Chelsea hors du terrain, combien d’entre eux pensez-vous pouvoir obtenir des billets pour le match? Combien peuvent se permettre les chemises de 150 £? Combien peuvent se permettre leurs abonnements Sky?

«Il s’agit donc toujours d’exploitation des fans. C’est juste une question de savoir qui peut les exploiter. Ce seront les mêmes vieux visages.

Barnes insiste sur le fait que les fans victorieux seront toujours exploités d’une manière ou d’une autre

«Le statu quo est exactement le même. C’était, à mon avis, un stratagème des grands clubs pour obtenir plus d’argent de l’UEFA.

«Cela a commencé en 1992, lorsqu’un groupe d’élite de cinq clubs a voulu se retirer et a incité les 15 autres à se retirer de la Ligue de football, car ils voulaient plus d’argent pour eux-mêmes.

«C’est pourquoi la Premier League a commencé. En 1992, le football s’est vendu. »

Dans un discours puissant, Barnes a établi des similitudes entre la lutte pour le pouvoir du football et la guerre contre le racisme, à la lumière de la condamnation de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd.

De nombreux Américains ont célébré la justice pour George Floyd – un homme noir qui a été assassiné en garde à vue l’année dernière

Selon Barnes, le récit favorisera toujours d’une manière ou d’une autre les plus privilégiés de la société, tandis que les vraies victimes ont de faux espoirs d’un changement réel.

“Les fans peuvent croire qu’ils ont gagné à cette occasion, mais rien ne change pour les fans”, a-t-il ajouté.

«Cinq ans plus tard, quelque chose d’autre se produira et nous utiliserons les fans pour lancer cette révolution parce que les groupes d’élite ne veulent pas que les choses changent, ils veulent que le statu quo reste le même et nous disons: ‘Oui, c’est pour les classes populaires!

«Nous faisons cela en tant que Noirs, nous parlons de George Floyd, nous parlons d’écoles du centre-ville – et un groupe d’élite de personnes en reçoit plus, mais rien ne change pour la communauté noire. Mais nous disons que c’est en leur nom.

«Cela dure depuis mille ans, où nous essayons de convaincre les classes populaires, les masses, la femme moyenne, le gay moyen, le noir moyen, que c’est en votre nom et que c’est pour vous.

«Un groupe d’élite de personnes a une meilleure vie, mais rien ne change pour eux.»