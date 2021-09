L’effondrement de l’esturgeon alors que les syndicalistes sont de plus en plus confiants dans la victoire du tribunal d’Indyref2 | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon a appelé à un nouveau vote sur l’indépendance de l’Écosse d’ici la fin de 2023, lorsque la pandémie de coronavirus sera terminée, mais le gouvernement britannique reste opposé à un deuxième référendum. Et les syndicalistes de haut rang seraient “de plus en plus confiants” qu’ils gagneraient toute bataille juridique si elle aboutissait devant les tribunaux.

Le Times a souligné les conseils juridiques pris par Whitehall avant le premier référendum en 2014.

On pense toujours que parce que les pouvoirs sur la constitution sont réservés à Westminster, toute tentative d’organiser un référendum autorisé uniquement par Holyrood serait illégale.

Le journal a également souligné une série de défaites juridiques que le gouvernement écossais a subies.

Une source conservatrice de haut rang a déclaré que “cela pourrait bien être un autre coup porté à leur crédibilité juridique”.

Cela intervient alors que le Premier ministre demandera aujourd’hui au gouvernement britannique d’accepter un autre référendum sur l’indépendance de l’Écosse “dans un esprit de coopération”.

Dans le discours de clôture de la conférence du SNP, Mme Sturgeon devrait déclarer : « Mon approche du gouvernement et de la politique sera, dans la mesure du possible, la coopération et non la confrontation.

“L’expérience de la pandémie et les défis auxquels nous sommes confrontés en conséquence renforcent mon opinion selon laquelle il s’agit de la bonne approche.

“C’est donc dans cet esprit de coopération que j’espère que les gouvernements écossais et britannique pourront parvenir à un accord – comme nous l’avons fait en 2014 – pour permettre aux souhaits démocratiques du peuple écossais d’être entendus et respectés.

LIRE LA SUITE: Gove retire le tapis des plans de Sturgeon

“Franchement, ce n’est pas à un gouvernement de Westminster qui ne compte que six députés en Écosse de décider de notre avenir sans le consentement des gens qui vivent ici.

“En tant que pays indépendant, la coopération entre l’Écosse et nos amis du reste du Royaume-Uni se poursuivra, mais ce sera sur une meilleure base: l’Écosse sera un partenaire égal.”

Lors d’une interview avec Sky News dimanche, il a été suggéré à Mme Sturgeon qu’au lieu de s’inquiéter de la pandémie de Covid, elle attendait qu’il soit politiquement avantageux de tenir un deuxième référendum sur l’indépendance.

Mais elle a insisté sur le fait que tout politicien « tiendrait compte de ce genre de jugements dans ces décisions ».

Mme Sturgeon a déclaré: “Je suis très confiante que lorsque cette question sera la prochaine à poser, les Écossais voteront oui.”

Elle a ajouté: “Ma principale considération est de faire ce qui est bien pour le pays, quand est-ce bien.”

La conférence du SNP a également soutenu les plans du gouvernement écossais concernant le calendrier d’un autre référendum sur l’indépendance au moment “le plus tôt” possible après la crise des coronavirus.