L’effondrement de l’expérience humaine sur Terre est inévitable

22/07/2021 à 08:00 CEST

Un nouveau rapport avertit que notre civilisation est vouée à l’effondrement parce que nous n’avons pas assez de ressources naturelles pour continuer avec le modèle de civilisation qui soutient l’existence de l’espèce humaine sur Terre.

Lorsque The Limits to Growth, une étude menée par le Massachusetts Institute of Technology (MIT) à la demande du Club de Rome, a été publiée en 1972, peu ont pris au sérieux ses avertissements selon lesquels la planète Terre était finie et que nous ne pouvions pas penser à l’exploitation sans fin de ses ressources.

Un an plus tard, la première crise pétrolière éclate : les pays de l’OPEP décident de ne plus fournir d’hydrocarbures aux nations qui auraient soutenu Israël lors de la guerre israélo-arabe de 1973.

Bien que cette guerre ait conduit aux accords de paix de Camp David en 1978, l’impact mondial de ces épisodes a révélé que le pétrole n’était pas une ressource facile et que se passerait-il si à un moment donné il devenait rare.

L’issue de ce conflit a précipité une escalade des prix du pétrole et a conduit à une récession mondiale en 1974 qui a mis fin aux trente glorieuses années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.

La crise de 1973 a également été à l’origine des récessions de 1982 et 1991 et ses effets persistent encore aujourd’hui car le pétrole continue d’être l’épine dorsale du système mondial et aussi parce qu’il existe une grande incertitude quant à son avenir.

Suite des limites

Suite des limitesLe rapport “Limits to Growth” a également eu des séquelles car nombre de ses calculs restent valables près de 50 ans après sa publication.

Le rapport initial indiquait clairement que, si l’augmentation de la population mondiale, l’industrialisation, la pollution, la production alimentaire et l’exploitation des ressources naturelles restaient inchangées, notre planète atteindrait les limites absolues de la croissance en moins d’un siècle.

Le rapport a connu trois mises à jour successives (1992, 2004 et 2012) qui ont confirmé les premières conclusions et ajouté des éléments encore plus inquiétants : dans les années 90, nous vivions déjà au-dessus de nos moyens ; en 2004, nous avons vérifié que le modèle mondial n’est pas durable ; et en 2012 l’empreinte écologique qui nous oblige à une transition inéluctable apparaît dans l’équation apocalyptique.

Équation plus complexe

Équation plus complexePrès d’une décennie après la dernière mise à jour de “Limits to Growth”, un nouveau rapport au Club de Rome complète le pire des scénarios que nous concevons pour l’espèce.

La nouvelle mise à jour conclut de manière concluante que l’augmentation des coûts d’extraction minérale due à la pollution, aux déchets et à l’épuisement des sources à faible coût entraînera l’effondrement de la civilisation industrielle dans laquelle nous vivons : cela se produira de manière prévisible dans les années 40 de ce siècle.

En comparant les analyses de 1972 avec de nouvelles données empiriques, le rapport conclut que nous ne disposons pas de ressources suffisantes pour soutenir la demande de minéraux dont notre mode de vie a besoin : dans une décennie, la machine économique mondiale qui soutient notre prospérité commencera à s’arrêter faute de de ressources.

Il prévient cependant que cette collision pourrait être évitée grâce aux avancées technologiques et à l’augmentation des investissements publics, ajoutant que nous n’avons qu’une décennie pour changer les choses.

L’espoir de l’auteur de cette mise à jour, Gaya Herrington, Head of Sustainability and Dynamic Systems Analysis chez KPMG aux États-Unis, a expliqué au magazine Vice, réside dans la “montée rapide” des priorités environnementales, sociales et de gouvernance qui sont en cours. dans le monde, ce qui, à son avis, indique un changement de mentalité dans les gouvernements et les entreprises.

L’équation de la vie

L’équation de la vieMais le Club de Rome n’est plus le seul à tirer la sonnette d’alarme. On pourrait même dire que sa réflexion est encore trop économiste, ce qui manque largement l’autre élément clé de l’équation de l’apocalypse : l’urgence climatique.

En effet, la question environnementale n’est analysée dans le dernier rapport que sous l’angle de la pollution et de son impact sur le système socio-économique.

En ce sens, le rapport semble figé dans le temps dans la situation planétaire des années soixante-dix du siècle dernier, sans évaluer adéquatement le profond changement qui s’est produit sur la scène mondiale en raison de l’urgence climatique, qui a changé toute l’équation de la apocalypse. , comme le reconnaît le Club de Rome lui-même dans son Plan d’Urgence Planétaire (2019).

Face à cette situation, d’autres groupes de scientifiques ont averti depuis 1992 avec beaucoup plus de véhémence dans différents manifestes, que le plus grand problème auquel nous sommes confrontés n’est pas celui de la pénurie de ressources critiques (qui peut peut-être être rectifiée), mais la menace qu’elle représente pour la vie sur la planète l’intervention humaine, le modèle de civilisation que nous avons choisi, un défi bien plus difficile à résoudre.

Pour la communauté scientifique, l’économie a dégénéré en une idéologie : c’est celle à l’origine de l’effondrement prévisible de la vie qui provoquera le réchauffement climatique, provoqué par l’accumulation de niveaux de CO2 dans l’atmosphère, sans précédent dans l’histoire de l’humanité.

La menace du CO2

La dernière fois qu’il y avait eu autant de CO2 dans l’atmosphère, il y a 251 millions d’années, la vie était sur le point de disparaître sur notre planète, disent les scientifiques espagnols Eduardo Costas et Victorial López Rodas.

Ils ajoutent que chaque année nous rejetons plus de CO2 que la précédente et que nous sommes très peu conscients de l’extraordinaire gravité du problème. Les pires effets sont déjà inévitables et la politique est toujours implantée dans l’esthétique, condamnent-ils. Ils supposent qu’il est plus facile pour la société d’imaginer la fin du monde que la fin du modèle économique.

Les scientifiques se sont mobilisés dans le monde entier pour sensibiliser la société au vrai problème auquel nous sommes confrontés aujourd’hui et participent activement à des activités sociales, diffusant des connaissances stratégiques et soutenant les mouvements citoyens, comme Extinction Rebellion, pour arrêter le nivellement par le bas. .

Le Club de Rome, que je connais bien pour avoir collaboré de longue date avec ce groupe de scientifiques, et pour avoir interviewé plusieurs de ses présidents comme Aurelio Peccei, Alexander King ou l’Espagnol Ricardo Díaz Hochleitner, continue de faire de brillants et rapports précis. . Mais il est clair que cela ne suffit pas.

Préparer l’avenir, ne pas l’anticiper

Je suis également frappé par la tentative de prétendre que le rapport de 1972 était juste et que les calculs étaient corrects, contrairement à ce que certains experts considéraient comme erronés.

Je pense que c’est une grande erreur d’attribuer des fins prémonitoires à des exercices prospectifs, ce qui échappe complètement aux disciplines scientifiques.

La seule chose qui est prévue avec la conception de scénarios est d’imaginer des futurs possibles pour choisir le plus commode et travailler pour y parvenir. Mais force est de constater que même à cet égard, le rapport Limits to Growth et ses mises à jour successives n’ont pas été compris.

Référence

RéférenceMise à jour des limites de la croissance : comparaison du modèle World3 avec des données empiriques. Gaya Herrington. Yale Journal of Industrial Ecology, Volume 25, Numéro 3, juin 2021, Pages 614-626. DOI : https : //doi.org/10.1111/jiec.13084

