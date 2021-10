L’effondrement de l’industrie allemande alors que les prix montent en flèche au plus haut depuis 47 ans – la plus grande économie de la zone euro sur br | Monde | Nouvelles

L’augmentation est la plus élevée enregistrée depuis octobre 1974, lorsque les prix ont augmenté de 14,5% en raison de la crise pétrolière mondiale. Les taux de cette année ont déjà vu les mois de juillet et août augmenter de 12% et 10,4% respectivement. L’un des principaux facteurs ayant contribué à la hausse des prix provient de la crise énergétique actuelle englobant l’Europe.

Les chiffres ont montré que les coûts de l’énergie ont bondi de 32,6 % en moyenne, le gaz naturel connaissant le pic le plus important, avec une augmentation époustouflante de 58,9 %.

L’industrie étant un contributeur majeur au PIB de l’Allemagne, les prix des produits primaires ont également augmenté, ce qui signifie que les lignes de production sont obligées d’imiter les coûts.

Les biens intermédiaires tels que le bois et les métaux ont augmenté parallèlement à d’autres produits.

L’une des raisons potentielles de l’augmentation soudaine des prix pourrait être l’idée que le monde se remet des récessions causées par la pandémie mondiale.

Les usines et l’industrie ayant presque atteint leur pleine capacité depuis que divers blocages ont paralysé le monde, la soudaine augmentation de la demande est satisfaite par une augmentation des prix, non seulement pour répondre aux exigences du marché, mais également dans le but probable de récupérer la perte de gains observés au cours des deux dernières années.

Des complications dans la production mondiale de semi-conducteurs ont également fait des ravages dans l’industrie automobile allemande.

L’Association des constructeurs automobiles allemands (VDA) a réduit ses prévisions de croissance de la production à 3% contre 13% auparavant, affirmant que la production de ces derniers mois avait été « nettement inférieure aux attentes ».

Il s’attend désormais à ce que 3,6 millions de voitures soient fabriquées en Allemagne cette année, en baisse de 400 000 unités par rapport à sa dernière prévision.

Avec un gouvernement de coalition susceptible d’être au pouvoir, le FDP et les Verts veulent tous deux le poste au ministère des Finances.

Le FDP et les Verts sont, à certains égards, similaires. Ce sont les deux partis qui se disputent les voix des jeunes. Les deux adoptent une position ferme sur les libertés civiles et ont peu de temps pour s’accommoder avec la Russie et la Chine. Tous deux veulent moderniser l’infrastructure grinçante de l’Allemagne, en particulier en matière de technologie.

Pourtant, le problème demeure de savoir comment l’Allemagne procède au prochain mandat dans ses relations avec l’Europe.

L’Allemagne a longtemps été l’épine dorsale de la puissance financière de l’Union européenne et a souvent dû jouer un rôle majeur dans le renflouement des petits États membres endettés.

Bien qu’il n’y ait pas actuellement de crise de la dette européenne d’importance significative, la période de reprise après la pandémie de COVID-19 n’a pas encore complètement démarré dans tous les domaines de l’industrie et dans les pays d’Europe, ce qui signifie qu’une surprise pourrait bien nous attendre.

Il reste à voir si l’Allemagne sera à la fois disposée ou en mesure de supporter le poids de tout engagement financier majeur envers ses sœurs des États membres européens en cas de catastrophe,

L’UE elle-même panse également les blessures financières causées par la pandémie, se bousculant pour financer des programmes d’aide financière dus au virus en émettant jusqu’à 850 milliards d’euros d’obligations au cours des 5 prochaines années.

Pour l’Allemagne, l’ascension vers le sommet en tant que plus grande économie d’Europe s’est faite à la manière allemande, avec la planification et la technologie à la clé de son succès, mais comme les cordons de la bourse commencent maintenant à se resserrer, rester au sommet nécessitera un peu plus qu’un simple « vorsprung durch technik ».

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg