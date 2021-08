in

La Pologne et la Hongrie affichent désormais des tendances autocratiques distinctes, ce qui constitue un défi pour l’UE et la menace profondément, a averti Maximilan Popp. En Pologne, un défi lancé par le vice-premier ministre Jarosław Kaczyński pourrait détruire les valeurs démocratiques partagées de l’UE et « menacer l’Europe en son cœur ». Le chef adjoint des affaires étrangères de Der Spiegel a averti : « Dans le cas de la Pologne, il s’agit vraiment de tout.

“Cette crise est bien plus grave que le Brexit.

“Cela menace l’Europe en son cœur.

« Si la Commission européenne ne contrecarre pas cela par des sanctions très sévères, alors elle met sa propre existence en danger. »

Le média allemand Der Spiegel a averti hier que le vice-premier ministre de la République de Pologne, M. Kaczyński, transforme sa nation en une autocratie en érodant la séparation de l’État et de la justice.

Le média a affirmé que l’UE est restée les bras croisés et n’a pas interféré avec les actions de M. Kaczyński.

Cependant, récemment, la Commission européenne a décidé d’agir, mais son intervention est peut-être arrivée trop tard.

Le chroniqueur de Der Spiegel, Olaf Heuser, a écrit vendredi : « L’homme fort de la Pologne, Jarosław Kaczyński, a travaillé joyeusement avec son parti Droit et justice (PiS) pour démanteler les pierres angulaires d’un État constitutionnel démocratique.

Le journaliste a ajouté que cela avait été facilité par le fait qu'”en 2015, il avait placé la cour constitutionnelle polonaise sous son contrôle”.

L’article de Der Spiegel a ensuite décrit l’intervention tardive de l’UE pour tenter de sauver la démocratie polichiste.

M. Heuser a ajouté : « L’UE menace avec le mécanisme d’État de droit récemment créé.

“Ils prévoient également la perte des droits de vote polonais et la réduction de l’aide corona européenne.”

Ces efforts seront faits dans l’espoir que « M. Kaczyński semble céder ».

L’expert de l’Europe de l’Est chez Der Spiegle Jan Puhl a écrit : « Il y a aussi des voix au sein du parti PiS qui insistent pour que cette commission disciplinaire soit vraiment abolie.

“Est-ce que cela arrivera? Je ne pense pas.

« Je pense que Kaczyński n’abandonnera pas son projet central de réforme judiciaire, d’extension de son pouvoir à l’appareil judiciaire.

“Je pense donc que ce qu’il fait est au mieux tactique.”

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg.