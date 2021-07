L’effondrement des Malouines : l’Argentine « devrait réfléchir à deux fois avant de se battre » avec le Royaume-Uni | Monde | Nouvelles

Et l’ancien diplomate britannique Adrian Hill a également critiqué le président Xi Jinping pour les récents commentaires de la Chine sur la souveraineté de l’archipel éloigné compte tenu des antécédents de son pays dans la mer de Chine méridionale. Lors d’un discours prononcé le mois dernier devant le comité spécial de l’ONU sur la décolonisation, Geng Shuang, représentant permanent de Pékin, a exhorté la Grande-Bretagne à “entamer le dialogue et les négociations” avec l’Argentine, qui pourrait voir les îles cédées.

L’Argentine a intensifié sa politique de souveraineté depuis l’élection du président Alberto Fernandez, et bien qu’elle soit officiellement attachée à des moyens pacifiques de faire avancer sa revendication, M. Hill était sceptique, compte tenu de l’invasion des îles par le pays en 1982.

L’ancien officier des Royal Engineers qui, entre autres postes diplomatiques, a travaillé en tant que membre de l’équipe du tunnel sous la Manche au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth et au comité COBRA du Cabinet Office a déclaré à Express.co.uk: “Si j’étais l’Argentine, je penserais deux fois avant de commencer un combat – nous n’avions pas de transporteurs appropriés en 1982, Ark Royal avait été payé.

« Sandy Woodward a dû positionner des destroyers et des frégates comme des canards assis comme piquets radar.

«Aujourd’hui, nous avons deux super-transporteurs avec des chasseurs furtifs et nous éliminerions l’armée de l’air argentine sur ses bases et leur flotte sur ses quais.

Il a ajouté : « On espère que les Argentins se souviendront des vies qu’ils ont perdues et ne voudront plus revivre cela.

« J’ai perdu trois amis dans l’Atlantique Sud, un tué par une erreur bleu sur bleu, mais de telles choses se produisent une fois que le tournage commence. J’aurais aussi pensé que le fait même du Brexit prévient qu’il reste beaucoup de vie dans le vieux lion.

JUST IN: Brexit La Grande-Bretagne peut adopter des politiques TEN pour la révolution économique

Se référant à la politique étrangère de plus en plus expansionniste de la Chine, M. Hill a déclaré : “Peut-être que les talibans enferment les femmes et envoient les hommes à la mosquée – ne se rasent plus non plus et les filles doivent être remises aux” commandants “en tant qu’épouses – ce n’est peut-être pas un mauvais moment pour remercier Xi d’avoir rappelé à la planète qu’un pays a tenu parole et a envoyé une flotte de 8 000 milles pour sauver 3 000 de ses habitants de l’invasion et de l’occupation étrangères.

« De plus, c’est un peu riche pour lui de fulminer sur le colonialisme alors qu’il est occupé à voler les îles d’au moins quatre autres pays et à en faire des colonies chinoises. L’ONU a l’air d’être la risée.

Il a ajouté : « Remarquez, Xi n’est pas idiot. Il sait que notre flotte a besoin de quatre fois plus de navires de surface, y compris les porte-avions, et quatre fois plus de sous-marins nucléaires.

A NE PAS MANQUER

« Personne ne parle en faveur du Royaume-Uni ! » L’Argentine vise un empannage contre Boris [SHOCK]

« Les Malouines seront TOUJOURS à nous ! » L’Argentine émet une menace furieuse [ANGER]

Fureur des Malouines contre le complot de prise de contrôle de l’Argentine [REVEAL]

“La marine russe a une flotte de la Baltique et une flotte du Nord ainsi qu’une flotte de la mer Noire et une flotte d’Extrême-Orient.

“C’est pourquoi il n’aime pas l’idée d’une force opérationnelle conjointe américano-britannique croisant dans la mer de Chine méridionale – d’où sa soudaine croisade diplomatique contre les colonies d’autres peuples tout en oubliant la sienne.”

S’exprimant dans un contexte d’effilochage rapide des relations entre le Royaume-Uni et la Chine, Geng Shuang a déclaré : « La Chine a toujours soutenu que les différends territoriaux entre les pays devraient être résolus par des négociations pacifiques conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies.

“Nous espérons que la Grande-Bretagne répondra activement à la demande de l’Argentine, entamera le dialogue et les négociations dès que possible en vue de trouver une solution pacifique, juste et durable conformément aux résolutions pertinentes de l’ONU.”

La grande majorité des 3 000 habitants des Malouines souhaitent conserver leurs liens avec le Royaume-Uni.

En 2013, 99,8 % des habitants des îles Falkland qui ont participé à un référendum ont soutenu l’idée de continuer en tant que territoire britannique d’outre-mer.

L’Argentine a envahi les Malouines en avril 1982, déclenchant une guerre de trois mois qui les a vaincus en juin.

Cependant, le pays n’a jamais renoncé à sa revendication sur les îles.

M. Fernandez a qualifié la question d’« affaire d’État ».