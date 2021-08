L’effondrement du courant atlantique va geler l’Europe

11/08/2021 à 17h03 CEST

Le courant atlantique, un gigantesque « tapis roulant » marin qui transporte les eaux chaudes des tropiques vers l’Atlantique Nord, ralentit et est sur le point de s’effondrer, ce qui modifiera les températures en Europe. Les scientifiques le préviennent depuis des années. L’étude la plus récente confirme non seulement la perte de puissance de ce courant marin, mais prévoit également un arrêt brutal dans un avenir pas si lointain. L’arrêt aura des conséquences dans toute l’Europe, où il provoquera de longues sécheresses et plongera la majeure partie du continent dans un hiver glacial permanent.

“Une fois que cela se produira, le mouvement des eaux tropicales chaudes vers la zone de l’Atlantique Nord cessera, ce qui se transformera en eaux plus froides et aura une influence décisive sur le climat de la région & rdquor;, assure le physicien de l’atmosphère de l’Université Complutense de Madrid, Juan Jesús González Alemán.

Selon cette étude, il existe déjà suffisamment de preuves dans le comportement de cette « bande transporteuse » d’eau (connue sous le nom de circulation de renversement de l’Atlantique Sud -AMOC-) pour déterminer qu’elle est sur le point d’un « effondrement imminent ».

La circulation thermohaline (THC) est l’une des composantes les plus importantes de la circulation océanique à l’échelle mondiale. Fondamentalement, en raison de sa participation importante au flux thermique net de l’ensemble du globe, il est l’un des facteurs déterminants du climat mondial.

L’AMOC, qui se situe au sein de cette bande transporteuse, est chargée, pour sa part, de réguler la température dans la zone sud de l’Atlantique. « Grâce à elle, le climat à Madrid est plus chaud qu’à New York, même s’ils se trouvent à une latitude similaire & rdquor ;, souligne le physicien de l’atmosphère.

Son fonctionnement se caractérise par un flux d’eaux chaudes et salées qui se déplacent à travers les couches supérieures de l’Atlantique, tandis qu’un autre flux transporte vers le sud des eaux plus froides et plus profondes qui feront plus tard partie de la circulation thermohaline.

Cependant, le moteur qui entraîne ce courant atlantique s’est essoufflé au cours de la dernière décennie et on pense que le changement climatique lui-même en est responsable. « On ne le sait pas exactement, mais de nombreuses théories pointent vers le Le dégel du Groenland comme principale raison de ce ralentissement& rdquor;, assure González, car c’est précisément la glace dans les endroits les plus froids d’Europe qui permet à ce courant atlantique de fonctionner.

Ceci, ajouté à la densité que les eaux de surface acquièrent en raison de l’aggravation du changement climatique, a fait que le système est sur le point de s’effondrer totalement.

L’étude ne précise pas à quel moment ce phénomène peut se produire, mais elle n’exclut pas qu’il se produise dans les prochaines décennies, et probablement avant la fin du siècle. “Ce aura des impacts catastrophiques pour l’Europe et le monde entier& rdquor ;, conclut le chercheur, car il se produira de manière abrupte « un changement radical du climat & rdquor ;.

En fait, cette circonstance spécifique est considérée comme un « tournant du système climatique », ce qui signifie qu’une fois qu’elle se produit, le climat dans cette région ne sera plus jamais le même.

Les neuf « points de basculement » du climat

Il y a neuf tournants climatiques qui ont été inscrites sur la liste préparée par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), car elles sont gravement affectées ou risquent sérieusement de disparaître.

Ces neuf éléments sont la banquise arctique, la calotte glaciaire du Groenland, les forêts boréales, le pergélisol, le système de courants de l’océan Atlantique, la forêt amazonienne, les coraux d’eau chaude, les calottes glaciaires de l’océan Antarctique ouest et est de l’Antarctique. Tous ces points de basculement sont interconnectés et donc ce qui affecte l’un a des répercussions sur l’autre.

“Cette circonstance peut être bien pire que le réchauffement climatique, étant donné qu’avec lui les effets se font sentir petit à petit, mais avec ça pourtant, c’est un changement radical avec des effets encore inattendus & rdquor;, insiste-t-il. Les impacts possibles incluent des précipitations plus faibles, une couverture neigeuse beaucoup plus dense dans davantage de régions d’Europe, des problèmes dans l’agriculture ou une plus grande probabilité d’événements encore plus intenses tels que les cyclones.

Ce qui se passe, comme le met en garde González Alemán, c’est que, bien qu’il semble que ces effets soient contraires au changement climatique et puissent d’une manière ou d’une autre l’équilibrer, il est très possible que ce ne soit pas le cas.

« Il y aura des endroits où l’on pourra trouver un équilibre entre les deux phénomènes, dans d’autres où il réduit les effets du changement climatique et dans d’autres où il le renforce », insiste le chercheur, qui remarque que la seule chose qui produit cet effondrement c’est que le scénario futur est “beaucoup plus complexe & rdquor;. « On ne connaît pas tous les effets que ça peut avoir, et ça va probablement générer des événements imprévisibles & rdquor ;, phrase.

