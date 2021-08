L’effondrement du marché SPAC crée une opportunité pour les actions BARK

La société d’écorce d’origine (NYSE :ABOYER) est une entreprise de produits de consommation spécialisée dans les jouets, les collations et la nourriture pour animaux de compagnie. La société, communément connue pour son produit Barkbox, a un modèle d’abonnement unique. Avec Barkbox, la société expédie chaque mois aux utilisateurs une boîte de jouets pour animaux de compagnie ou d’autres produits à un prix fixe. Elle vend également certains de ses produits dans des magasins physiques tels que Cible (NYSE :TGT).

Les investisseurs étaient initialement très enthousiasmés par l’action BARK. Les actions de la société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), Northern Star, avec laquelle elle a fusionné, avaient bondi à 19 $ en décembre, doublant presque leur prix initial de 10 $.

Depuis lors, cependant, les actions se sont négociées à la baisse. Même si Barkbox n’a pas réduit ses prévisions, n’a pas connu de changement de direction soudain ou n’a pas présenté d’autres signaux d’alarme courants, le stock de BARK continue de chuter. En fait, les actions ont encore chuté ces dernières semaines, même si la société a publié un rapport de résultats optimiste.

Alors, ses actionnaires se trompent-ils d’arbre ? Alors que le cours de l’action de Bark va certainement dans la mauvaise direction, il y a en fait beaucoup à aimer dans la société.

Excellentes capacités de marketing

Le meilleur trait de Barkbox est l’efficacité de ses efforts d’acquisition de clients. En termes simples, les capacités d’acquisition d’utilisateurs de Barkbox sont incroyables.

En moyenne, il gagne 6,60 $ de revenus à vie pour chaque dollar qu’il dépense pour acquérir des clients. En général, les entreprises qui obtiennent ce chiffre au-dessus de 3 $ font un excellent travail et devraient intensifier leurs efforts publicitaires. Donc, sur cette métrique, Barkbox fait sortir la balle du parc.

Qu’est-ce qui motive les faibles coûts d’acquisition de clients de Barkbox ? Une grande partie de cela est que le marketing des médias sociaux de Barkbox est excellent. Comme l’a récemment souligné le PDG de Barkbox, l’entreprise compte plus d’abonnés sur les réseaux sociaux que peloton (NASDAQ :PTON). Le cours de l’action Barkbox, cependant, n’a pas encore suivi l’exemple de Peloton.

Le coût d’acquisition de chaque nouvel utilisateur par Barkbox a en fait chuté de 7 % au dernier trimestre, même si ses coûts publicitaires ont augmenté. C’est la magie du marketing.

Et les revenus de ses nouveaux abonnés compensent le coût de leur acquisition en seulement quatre mois. C’est très bien, en supposant que l’utilisateur moyen reste 18 mois, comme c’est actuellement le cas.

N’oubliez pas les frais d’expédition

Du côté négatif, cependant, les coûts d’expédition/d’exécution de l’entreprise consomment une grande partie de sa marge brute, ce qui rend son résultat net étonnamment bas. Au fil du temps, Bark a l’intention d’investir davantage dans ses capacités d’exécution et de logistique, en réduisant ses coûts dans ces domaines et en améliorant sa rentabilité globale.

Alternativement, pour réduire considérablement ces coûts, Barkbox peut se vendre à un plus grand détaillant qui dispose déjà d’importantes opérations de logistique et de distribution.

Les marges brutes des produits phares de Bark sont élevées. S’il parvient éventuellement à résoudre le problème de la distribution, il devrait devenir une puissante machine à cash-flow.

Un catalyseur potentiel

Cela dit, les ours peuvent à juste titre souligner que Barkbox est en affaires depuis une décennie maintenant et n’a toujours pas résolu ses problèmes d’exécution. Il n’y a donc aucune garantie qu’il résoudra ses problèmes à tout moment dans un proche avenir non plus.

Cependant, il a un gros catalyseur potentiel sur le chemin. Plus précisément, Barkbox déploie une offre d’aliments pour animaux de compagnie, appelée Eats, pour rivaliser avec les goûts de Général Mills’ (NYSE :SIG) Produits Blue Buffalo.

Si et quand un nombre important de clients existants de Bark s’abonnent à Eats, le coût de chacune de leurs boîtes mensuelles passera de quelque chose comme 30 $ à 70 $ ou 80 $. Cela, à son tour, réduirait considérablement le pourcentage de ses revenus qu’il doit consacrer à l’expédition.

Ne vous inquiétez pas du taux de désabonnement

En comparaison avec le géant des animaux de compagnie en ligne moelleux (NYSE :CHWY) et d’autres sociétés de commerce électronique. La définition des aboiements du désabonnement est plus stricte. Si un utilisateur suspend un abonnement et le redémarre plus tard, Barkbox le compte comme un utilisateur baratté, alors que d’autres dans l’industrie ne le font pas.

C’est en fait assez important. C’est parce que ceux qui sont baissiers sur les actions BARK ont basé une grande partie de leur argument sur le nombre de désabonnement prétendument élevé de Barkbox. Si le taux de désabonnement de Bark était calculé de la même manière que, disons, celui de Chewy, le résultat serait beaucoup plus favorable à Bark.

Barkbox a récemment déclaré que son taux de désabonnement serait réduit de moitié s’il utilisait la même définition de cette métrique que ses pairs.

Et il est beaucoup moins cher de réabonner un ancien client que d’acquérir un tout nouveau client. Ainsi, les abonnés périmés de Barkbox pourraient valoir plus que le marché ne le croit.

Le verdict sur le stock d’ÉCORCE

Barkbox devrait déclarer une perte d’exploitation plus importante cette année que l’année dernière. Ce n’est pas idéal, étant donné que le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise dépasse déjà 350 millions de dollars. À un moment donné, l’entreprise doit devenir plus rentable. Incroyablement, les analystes s’attendent en moyenne à ce que Barkbox continue de perdre de l’argent jusqu’en 2024 au moins.

Cela dit, les marges brutes extrêmement bonnes de l’entreprise dans une catégorie de consommateurs à chaud sont difficiles à ignorer. Il est facile d’imaginer qu’il soit acquis par un plus grand détaillant qui peut réduire une grande partie de ses coûts inutiles. Et se négociant à seulement trois fois son chiffre d’affaires avec un taux de croissance annuel estimé à 30% ou plus, l’action BARK a évidemment un certain attrait.

Les actions sont actuellement affectées par le scepticisme à l’égard des SPAC. Il y a également eu une liquidation des stocks d’animaux de compagnie cette année, les taux d’adoption ayant chuté après les totaux record de l’année dernière. Mais l’action BARK pourrait atteindre un point d’entrée attractif, notamment si elle poursuit sa tendance baissière actuelle dans les semaines à venir.

