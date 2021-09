L’effondrement d’un immeuble de Philadelphie fait au moins 2 blessés : rapport

Deux personnes ont été hospitalisées jeudi soir après l’effondrement d’un immeuble à Philadelphie, selon un rapport.

L’incident s’est produit vers 22 heures dans le quartier de Kensington, a rapporté FOX 29 de Philadelphie.

Il est survenu un jour après que les restes de la tempête tropicale Ida se soient abattus sur le nord-est, apportant de fortes pluies, des inondations soudaines et même des rapports de tornades dans plusieurs États, dont le Maryland, la Pennsylvanie, le New Jersey et New York.

L’état de santé des blessés n’était pas connu dans l’immédiat, et aucune information n’était disponible sur les raisons de l’effondrement.

Les pompiers de Philadelphie et d’autres intervenants d’urgence se rassemblent sur les lieux de l’effondrement d’un immeuble jeudi soir dans le quartier de Kensington. (FOX 29, Philadelphie)

Les images publiées par FOX 29 montraient de nombreux pompiers et autres membres du personnel d’urgence sur les lieux.

On ne savait pas si d’autres personnes se trouvaient à l’intérieur du bâtiment à ce moment-là, ou quel type de structure a subi les dommages.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.