L’effort de Biden pour expliquer la crise de la chaîne d’approvisionnement déraille – RedState

Lorsque les médias ont essayé de vendre Joe Biden comme un vieil homme sympathique avec lequel tout le monde pouvait se sentir à l’aise, c’était une image tellement fausse. Quiconque regardait pendant sa campagne pouvait voir à quel point Biden pouvait être un méchant personnage simplement à partir de la façon dont il traiterait les électeurs, y compris en leur criant dessus, en les injuriant, même en maudissant un et en menaçant de l’emmener dehors.

Depuis que Biden est au pouvoir, il est souvent rejeté de tout faux-semblant quant à son impatience. Peut-être que l’un de ses plus gros défauts est de ne jamais pouvoir admettre qu’il a fait quelque chose de mal. Avec la débâcle du retrait en Afghanistan, par exemple, Biden a blâmé tout le monde, même les Américains qu’il a laissés derrière lui. Comme nous l’avons signalé plus tôt, Biden a critiqué un journaliste samedi, criant bizarrement au sujet des paiements aux étrangers illégaux. Mais ce n’était pas le seul moment spécial que Biden a eu avec les journalistes hier.

Un journaliste, notant un commentaire de la représentante Abigail Spanberger (D-VA) selon lequel il n’avait pas été élu FDR mais plutôt pour ne pas être chaotique, a demandé : comment a-t-il perçu son « mandat » après les résultats des élections de mardi ? Il n’a même pas commencé à répondre à la question. Au lieu de cela, Biden a insulté à la fois les Américains pour leur incapacité à comprendre la crise de la chaîne d’approvisionnement (selon lui) et les journalistes pour leur incapacité à l’expliquer aux Américains. Mais ensuite, quand il a essayé de l’expliquer, ce que vous avez obtenu était une longue et incohérente divagation. Cela prend certainement quelque chose pour essayer de comprendre.

Biden se moque de l’intelligence des Américains: «Si nous sortions tous et déjeunions ensemble et que je disais, demandons à quiconque est à la table d’à côté, quel que soit le restaurant dans lequel nous sommes, demandez-lui de nous expliquer la chaîne d’approvisionnement. Pensez-vous qu’ils comprendraient de quoi nous parlons ? pic.twitter.com/lHAwLJZBfy – Tom Elliott (@tomselliott) 6 novembre 2021

Qu’est-ce que – comme, par exemple, si j’avais – si nous sortions tous et déjeunions ensemble et que je disais : « Demandons à quiconque le – celui qui est à la table d’à côté, peu importe comment – dans quel restaurant nous ils nous expliquent la chaîne d’approvisionnement. Tu penses qu’ils comprendraient de quoi on parle ? Ce sont des gens intelligents. Mais la chaîne d’approvisionnement – « Eh bien, pourquoi tout est-il sauvegardé ? » Eh bien, c’est sauvegardé parce que les gens qui fournissent les matériaux qui finissent par être sur notre table de cuisine ou dans notre – dans notre famille – notre vie – devinez quoi? Ils ferment ces usines parce qu’ils ont le COVID. Ils ne sont pas – Et donc, c’est un monde compliqué auquel les gens sont confrontés. Nous n’avons jamais été confrontés à quelque chose comme ça auparavant. Je veux dire, je ne dis pas que c’est le pire de tous les temps de l’histoire américaine, mais nous n’avons jamais été confrontés à quoi que ce soit de cela – cela, en quelque sorte, défiant de comprendre ce qui se passe. Et vous pouvez comprendre pourquoi les gens sont contrariés. Et moi – que vous ayez un doctorat ou que vous soyez – ou que vous travailliez, vous savez, dans un restaurant, c’est déroutant. Et donc, les gens sont naturellement inquiets. Ils sont inquiets. Et donc, tout ce que je peux dire, c’est : ce que je vais essayer de faire, c’est expliquer au peuple américain, du mieux que je peux —

Et, au fait, vous écrivez tous pour gagner votre vie. Je n’ai vu aucun d’entre vous expliquer très bien la chaîne d’approvisionnement. Non, non, je ne critique pas. Je suis mortellement sérieux. Lorsque votre éditeur dit : « Expliquez la chaîne d’approvisionnement ». D’accord? «Beaucoup de chance dans ta dernière année», comme disait mon entraîneur.

Hein?

Quelqu’un a-t-il l’impression que Joe Biden a clarifié quelque chose avec cette divagation incohérente? À propos de la seule chose que je pouvais sortir de ce gâchis, c’est qu’il pense que c’est parce que les usines ont été fermées parce qu’elles avaient COVID [no, that’s not even close to being an explanation] et qu’il pense que son travail est de « mettre les gens à l’aise ». Ce n’est pas votre travail, mais vous n’avez sûrement rien fait du tout pour mettre les gens à l’aise.

Le vrai problème ici ? Il ne sait pas comment ça marche. Il essaie donc de couvrir sa propre ignorance en déclarant que tout le monde est ignorant. S’il pense que cela doit être expliqué, pourquoi a-t-il tant de mal à essayer de l’expliquer ?

Biden a affirmé qu’il avait un objectif: comment faire pression sur les Américains afin qu’ils puissent revenir à la normale. Conseil de pro, Joe ? Les mandats forcés et la hausse des prix ne « soulagent pas les Américains ».

Biden a également semblé affirmer que tout le monde utilise désormais «Build Back Better» à l’échelle internationale à cause de lui.

Lorsque j’ai utilisé la phrase au départ, les gens m’ont regardé comme « Construire en mieux ? » Eh bien, ce que cela signifie – nous sommes le seul pays au monde à avoir traversé une crise, à traverser une crise et à en sortir meilleurs que nous ne l’étions – avant que la crise ne se produise. C’est mieux qu’avant.

Euh, Joe ? Vous avez balayé le terme de votre campagne. Il avait été utilisé par plusieurs personnes à l’échelle internationale avant que vous ne l’utilisiez, y compris par les Japonais en 2015, Bill Clinton comme mantra pour le rétablissement en Haïti après le tremblement de terre de 2010. Si vous savez comment les Clinton sont perçus en Haïti, vous savent que cela ne s’est pas bien passé et qu’ils n’ont pas « reconstruit mieux ». Cela remonte même au tsunami de 2004, lorsque Clinton a inventé le terme pour exprimer la façon dont le monde devait réagir. Alors oui, Joe, vient de plagier un terme largement utilisé avant même que sa campagne ne démarre.

Biden agit également comme s’il avait réussi à reconstruire les choses alors qu’il venait de quitter le pays en désordre. Les Américains pensaient qu’ils obtenaient un bon modéré. Et les élections de mardi ont été un solide rejet du radicalisme qu’il a embrassé depuis qu’il a pris ses fonctions.

Au lieu de cela, c’est avec qui nous nous sommes retrouvés. Il va avoir des ennuis avec les gens qui lui disent quoi faire.

Biden accepte de prendre « une autre question » mais dit « Je vais avoir de vrais ennuis » pic.twitter.com/Yr4dcgIwWs – Tom Elliott (@tomselliott) 6 novembre 2021