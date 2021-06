L’effort de New York pour donner à chaque immigrant un avocat offre un plan national

L’expulsion peut entraîner de graves conséquences. Un immigrant peut être obligé de laisser derrière lui sa famille, d’abandonner des liens de longue date avec sa communauté et de retourner dans un pays où il a peut-être déjà été confronté à des menaces pour sa vie et ses moyens de subsistance, même celles qui auraient pu le qualifier pour une protection humanitaire dans le Les États-Unis avaient-ils pu le prouver.

Mais malgré ces coûts potentiels, ils n’ont pas droit à un avocat lorsqu’ils font face à une procédure d’expulsion devant le tribunal de l’immigration. Le sixième amendement de la Constitution, qui garantit un défenseur public à toute personne accusée d’un crime, ne s’applique pas.

L’administration Biden cherche à résoudre ce problème. Le mois dernier, le président a signé un mémorandum présidentiel visant à élargir l’accès à la représentation légale et aux tribunaux, y compris pour les personnes à faible revenu, les immigrants et les demandeurs d’asile. Bien que les détails du plan soient courts, il a demandé au ministère de la Justice de reprendre son travail sur l’accès à la justice, qui était en pause pendant l’administration Trump, et a convoqué une table ronde d’organisations d’aide juridique civile pour le conseiller.

Mais l’administration Biden n’a pas besoin de chercher bien loin des solutions potentielles : le New York Immigrant Family Unity Project, un programme unique en son genre qui fournit des avocats financés par l’État à chaque immigrant détenu ou incarcéré dans l’État, offre un modèle utile.

Le projet a commencé avec une subvention de 500 000 $ du Conseil municipal de New York en 2013 et était basé sur un seul tribunal de l’immigration dans le Lower Manhattan. Désormais, le programme reçoit 16,6 millions de dollars de financement public pour soutenir plus de 100 employés, y compris des avocats, des parajuristes, des travailleurs sociaux et des administrateurs qui travaillent pour améliorer les résultats des immigrants dans tout l’État.

Les défenseurs et les experts affirment que le projet de New York a depuis inspiré des efforts locaux similaires à travers le pays.

“La ville de New York est une belle histoire où elle a commencé avec un projet pilote relativement petit essayant de ne représenter qu’une fraction de la population, mais étant ensuite capable de l’étendre au niveau de l’État après avoir démontré son succès”, a déclaré Annie Chen, directrice du programme. de l’Initiative SAFE de l’Institut Vera, qui travaille avec les gouvernements, les prestataires de services juridiques et plaide en faveur d’une représentation universelle. «Au cours des deux dernières années, les gouvernements locaux et étatiques ont innové et mis en place ce type de programmes qui ouvrent vraiment la voie à une action fédérale.»

Biden a maintenant la possibilité de profiter de cet élan.

Comment New York a créé un modèle de représentation universelle

New York a été le premier État à reconnaître l’importance d’offrir une représentation universelle aux immigrants en détention, et il a depuis inspiré des initiatives étatiques et locales similaires à l’échelle nationale. Il existe maintenant 43 programmes de défense contre l’expulsion locaux et étatiques financés par l’État à l’échelle nationale dans 11 États, du comté de Harris, au Texas, au comté de Prince George, dans le Maryland.

Tout a commencé avec le juge en chef du deuxième circuit, Robert Katzmann, qui a convoqué un groupe d’avocats pour étudier la question en 2011 après avoir remarqué que de nombreux immigrants qui l’ont comparu devant la cour d’appel ont perdu des opportunités potentielles d’aide à l’expulsion parce qu’ils ne l’ont pas fait. avoir un avocat pour les guider.

Le groupe a publié un rapport qui a révélé que près des deux tiers des immigrés à New York n’étaient pas représentés et que seulement 3 % des immigrés détenus et non représentés ont obtenu des résultats positifs. Il a également identifié une pénurie de talents juridiques disponibles pour combler ce besoin.

Le rapport a été le catalyseur du New York Immigrant Family Unity Project, qui a débuté au tribunal d’immigration de Varick Street à Manhattan.

Sarah Deri Oshiro, qui est maintenant directrice générale de la pratique de l’immigration au Bronx Defenders, travaillait sur la défense contre l’expulsion à Varick Street depuis cinq ans avant la mise en œuvre du programme. Elle a vu une triste réalité pour les immigrants détenus et non représentés, malgré le solide réseau d’organisations de services juridiques de la ville.

« Compte tenu de la nature coûteuse en temps et en ressources de la représentation des personnes en détention et des litiges dans des affaires très compliquées où l’immigrant porte le fardeau de la preuve pour obtenir réparation et où les lois sont contre lui, les gens n’avaient tout simplement pas les ressources nécessaires pour faire beaucoup de travail gratuit de défense contre l’expulsion des détenus », m’a-t-elle dit.

Cela a changé en 2013. Les avocats de plusieurs organisations à but non lucratif désignées par le conseil municipal de New York – Bronx Defenders, Brooklyn Defender Services et la Legal Aid Society – ont choisi quelques jours par semaine pour s’occuper de tous les cas où l’individu avait un revenu de au moins 200 pour cent en dessous du seuil de pauvreté, plutôt que de simplement choisir ceux qui semblent susceptibles de réussir.

Il s’agissait d’une déclaration importante à la ville, aux bailleurs de fonds privés et à la communauté selon laquelle le droit d’un immigrant de défendre sa cause ne devrait pas dépendre de sa qualification pour rester aux États-Unis, a déclaré Deri Oshiro, qui faisait partie des Bronx Defenders. l’équipe qui a lancé le programme. Et cela a forcé les avocats à devenir de meilleurs avocats.

« Nous avons pu prendre en charge des affaires plus difficiles et vraiment changer la façon dont les juges interprètent la loi », a-t-elle déclaré. « Nous faisions une nouvelle loi meilleure. » Ils ont également été en mesure de renforcer leur crédibilité auprès des avocats du gouvernement du Département de la sécurité intérieure et des juges de l’immigration, ainsi que de les tenir responsables.

Ils n’ont pas porté tous les cas devant les tribunaux – certaines personnes n’avaient tout simplement pas droit à un allégement, et dans ces cas, ils n’ont pas encouragé les faux espoirs. Au cours des deux premières années du programme, entre 30 et 40 % de leurs clients ont accepté d’être expulsés lors de leur première ou deuxième audience du tribunal de l’immigration, a déclaré Deri Oshiro.

Cela a facilité l’efficacité, ce qui est essentiel, car les tribunaux d’immigration du pays sont actuellement confrontés à un arriéré de plus de 1,3 million d’affaires en instance depuis environ deux ans et demi en moyenne.

“Je pense que nous avons beaucoup de crédibilité en tant que personnes qui n’essayent pas nécessairement de faire dérailler le système tout le temps”, a déclaré Deri Oshiro.

Mais pour ceux qui se sont qualifiés pour l’aide à l’expulsion, ils ont pu obtenir de meilleurs résultats. En 2017, le Vera Institute of Justice a estimé un taux de réussite de 48% pour les immigrants dans le programme – une augmentation de plus de 1 000 pour cent par rapport au taux de réussite des immigrants à Varick Street avant la mise en œuvre du programme. Et les immigrants dans le programme avaient été libérés de détention à près de deux fois le taux de personnes non représentées dans des tribunaux d’immigration comparables.

Le programme a également contribué à maintenir les liens communautaires et familiaux. Les clients vivaient en moyenne aux États-Unis depuis 16 ans au moment de l’expulsion et étaient les parents de 1 859 enfants vivant aux États-Unis, dont la grande majorité avait la citoyenneté américaine ou une autre forme de statut d’immigration légale, selon le Vera Institut.

Le programme s’est finalement étendu à New York et, en 2015, aux tribunaux de l’immigration basés dans trois prisons du nord de l’État : le Downstate Correctional Facility à Fishkill, l’Ulster Correctional Facility à Napanoch et le Bedford Hills Correctional Facility.

L’expansion dans le système pénitentiaire impliquait ses propres défis, a déclaré Rosa Cohen-Cruz, qui a aidé à superviser le développement en tant qu’avocate principale en matière d’immigration aux Prisoners’ Legal Services de New York. Les immigrants étaient souvent amenés à ces tribunaux pour leurs audiences depuis d’autres établissements correctionnels à des heures de distance, ce qui rendait difficile pour les avocats de rencontrer leurs clients.

Les cas étaient également par nature plus difficiles parce que les immigrés détenus pour des accusations criminelles ou qui ont un casier judiciaire sont limités dans leur capacité à être libérés et à obtenir un soulagement de l’expulsion.

Mais aujourd’hui, il existe une représentation universelle complète pour tous les immigrants détenus ou incarcérés menacés d’expulsion dans l’État de New York.

“Nos organisations se sont clairement engagées à fournir une défense juridique aux personnes qui ont eu les condamnations pénales les plus graves que vous puissiez imaginer”, a déclaré Deri Oshiro. “Nous pensons toujours qu’ils méritent d’être protégés.”

Les défenseurs disent que Biden devrait investir dans des programmes de défenseurs publics pour les immigrants

Le New York Immigrant Family Unity Project (NYIFUP) peut servir de modèle pour d’autres programmes publics d’expulsion à l’échelle nationale et pour l’administration Biden dans la recherche de solutions fédérales à la crise de représentation.

De nombreux gouvernements locaux commencent déjà à se lancer dans la défense contre l’expulsion, mais pourraient se développer avec plus de financement. Cela présente une opportunité immédiate et urgente, a déclaré Jojo Annobil, directeur exécutif de l’Immigrant Justice Corps, qui forme des avocats et des défenseurs de la défense contre l’expulsion pour soutenir des programmes comme NYIFUP à travers les États-Unis.

“Le modèle NYIFUP est définitivement évolutif”, a déclaré Annobil. « Le financement apporte équité et dignité au système. Je pense que nous avons une urgence ici pour bien faire les choses. »

Dans le passé, le Vera Institute s’est associé à des endroits qui n’avaient jamais eu de programme de défense contre l’expulsion auparavant, en commençant par un bureau du défenseur public qui fait appel à des avocats ayant une expertise en matière de défense de l’immigration pour construire un programme à partir de zéro. Et les programmes ont commencé comme une collaboration entre les fournisseurs de services juridiques et les cliniques des facultés de droit.

Mais il y a eu des leçons cruciales à tirer du démarrage de NYIFUP. Un défi majeur a été de convaincre les bailleurs de fonds du conseil municipal de New York que les avocats ne pouvaient pas prendre en charge le même volume de clients que celui attendu des défenseurs publics du système pénal. Dans les tribunaux de l’immigration, il n’y a pas de système de négociation de plaidoyer, et le fardeau de la preuve incombe à l’immigrant plutôt qu’au gouvernement. Cela augmente la charge de travail et limite le nombre de cas qu’ils peuvent poursuivre et la rapidité avec laquelle ils peuvent les résoudre.

« Nous avons été énormément sous-financés pour la quantité de travail que notre personnel a dû faire pour chaque client pendant longtemps », a déclaré Deri Oshiro. « Je ne dirais pas que la charge de travail semble parfaitement gérable maintenant, même maintenant que nous sommes financés de manière beaucoup plus solide. »

Afin de plaider efficacement les cas, le programme s’appuie non seulement sur des avocats compétents, mais également sur un éventail de personnel de soutien : travailleurs sociaux, traducteurs, administrateurs, interprètes et prestataires de soins de santé mentale. Tous sont nécessaires pour construire un dossier efficace.

« J’ai vraiment vu la différence que ce type de dotation peut faire pour aider à naviguer dans la myriade de problèmes dans lesquels les avocats n’ont pas d’expertise », a déclaré Cohen-Cruz.

Le maintien de ce niveau de dotation nécessite un financement, et une partie de cet argent pourrait provenir de l’administration Biden, pour alléger la pression sur les ressources locales.

Deri Oshiro a déclaré qu’il était également important que toutes les organisations impliquées dans NYIFUP soient des agences de défense publique, et pas seulement des organisations de services juridiques d’immigration civile. En tant que défenseurs publics, ils étaient habitués à obliger le gouvernement à assumer la charge de la preuve – par exemple, pour prouver d’abord que quelqu’un est, en fait, un immigrant sans papiers de n’importe quel pays allégué par le gouvernement, via des preuves obtenues légalement, avant de demander réparation à déportation. Ils sont également issus d’une culture où avoir des contacts avec le système judiciaire pénal ne signifie pas que quelqu’un est moins digne d’être représenté.

Si le gouvernement fédéral devait mettre en place un système de défenseur public fédéral pour la défense contre l’expulsion, il devrait s’assurer qu’il pourrait attirer des avocats compétents dans des régions qui ne disposent pas déjà d’un solide réseau de services de défense contre l’expulsion. Il est possible que des défenseurs publics fédéraux ou même des avocats américains chargés de l’immigration et des douanes puissent devenir des défenseurs fédéraux des immigrants, avec le financement requis et des salaires compétitifs.

« S’ils le financent correctement, je ne pense pas que le manque d’expertise locale en matière de services juridiques aux immigrants serait un obstacle », a déclaré Deri Oshiro. “Vous devez aller grand ou rentrer à la maison.”