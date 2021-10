l’effort de PM Modi pour connecter les sites de pèlerinage bouddhistes ; pour inaugurer l’aéroport international de Kushinagar à UP

Cela permettra aux pèlerins nationaux et internationaux de visiter le site « mahaparinirvana » du Seigneur Bouddha. (image : compte Twitter de Prasar Bharati News Services)

L’aéroport international de Kushinagar sera inauguré mercredi par le Premier ministre Narendra Modi, dans le but de relier les sites de pèlerinage bouddhistes du monde entier. En outre, le Premier ministre lancerait également divers projets de développement lors de sa visite dans l’Uttar Pradesh, un lieu de scrutin. L’inauguration de l’aéroport international de Kushinagar sera marquée par l’atterrissage du vol inaugural à l’aéroport international de la capitale du Sri Lanka-Colombo, transportant une délégation sri lankaise de plus de 100 moines bouddhistes ainsi que des dignitaires dont l’entourage de la sainte relique de 12 membres, apportant les reliques sacrées du Bouddha pour exposition, selon un rapport de la PTI.

Le PMO a déclaré que la délégation se compose également d’anunayakas (chefs adjoints) des quatre nikatas (ordres) du bouddhisme dans le pays voisin ; Amarapura, Asgiriya, Malwatta et Ramanya ainsi que cinq ministres du gouvernement sri-lankais dirigés par le ministre du Cabinet Namal Rajapakshe.

Le coût de développement estimé de l’aéroport international de Kushinagar est de Rs 260 crore. Il permettra aux pèlerins nationaux et internationaux de visiter le site « mahaparinirvana » du Seigneur Bouddha et constitue un effort pour relier les lieux saints du pèlerinage bouddhiste à travers le monde. L’aéroport international desservira les districts voisins de l’UP et du Bihar et constitue une étape cruciale pour stimuler les investissements ainsi que les opportunités d’emploi dans la région.

Le PM visitera également le temple Mahaparinirvana et rendra hommage à la statue allongée du Seigneur Bouddha. Il plantera également un jeune arbre Bodhi. Modi participera également à un événement organisé pour les moines bouddhistes pour marquer le jour « abhidhamma » qui symbolise la fin d’une retraite pluvieuse de trois mois – « varshavaas » ou « vassa ». De plus, PM Modi posera la première pierre du Rajkiya Medical College à Kushinagar, qui sera développé à un coût de plus de Rs 280 crore. En dehors de ceux-ci, il inaugurera également et jettera la première pierre d’un total de 12 projets de développement d’une valeur de plus de 180 crores de roupies.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.