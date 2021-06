Mannequins Victoria’s Secret (Photo : Victoria’s Secret)

*Qui n’aime pas un bon rebranding ? Mis à part le simple fait que cela peut effectivement coûter à l’entreprise hôte des milliers et la plupart du temps des millions de dollars plus beaucoup d’énergie, lorsqu’il est fait correctement, cela peut avoir un effet positif.

le secret de Victoria intensifie ses efforts de relance et le fait avec beaucoup d’intention. La marque de lingerie américaine a lancé une initiative de grande envergure qui vise à promouvoir l’exclusivité et à redéfinir sa marque signature de “sexy”, rapporte Complex. La société le ferait en supprimant progressivement ses images Angels, en affichant des mannequins de différents types de corps et en élargissant ses offres à des domaines tels que les vêtements de sport.

Pourtant, la composante la plus importante et la plus intéressante de la mission de rebranding sera le VS Collective, un groupe de femmes éminentes qui serviront de conseillères, de porte-parole et de promoteurs de la marque.

LIRE CETTE HISTOIRE SUR EURWEB : Rosario Dawson à propos de son emménagement avec Cory Booker : c’est un « nouveau chapitre de ma vie »

Les membres du collectif sont l’actrice/productrice Priyanka Chopra Jonas, le mannequin Adut Akech, la skieuse acrobatique Eileen Gu, le mannequin transgenre Valentina Sampaio, le mannequin grande taille Paloma Elesser, la photographe Amanda de Cadenet et la gagnante de la Coupe du monde Megan Rapinoe.

“En tant que femme gay, je pense beaucoup à ce que nous pensons être sexy, et nous avons la possibilité de le faire parce que je n’ai pas besoin de porter la chose sexy traditionnelle pour être sexy et je ne pense pas que la chose traditionnelle est sexy quand il s’agit de mon partenaire ou des personnes avec qui je suis sorti », a déclaré Rapinoe au Times. « Je pense que la fonctionnalité est probablement la chose la plus sexy que nous puissions réaliser dans la vie. Parfois, juste cool est aussi sexy.

Rapinoe a révélé qu’elle avait d’abord été déconcertée par la demande de faire partie de l’équipe. Cependant, après s’être assise avec les autres membres du conseil d’administration et avoir réalisé leur véritable désir de redéfinir le sex-appeal et la beauté, elle a compris.

Eh bien, “mieux vaut tard que jamais”, disent la plupart des gens, et bien que cela semble provenir du champ gauche, VS peut avoir une chance incroyable de réussir à pivoter. Nous verrons!