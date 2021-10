L’effort de sauvetage renvoie la tortue luth géante à la mer

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

C’est à ce moment qu’une énorme tortue luth de 600 livres a été renvoyée à la mer après s’être échouée.

La créature, pesant le même poids que quatre hommes adultes, a été sauvée d’une vasière à Provincetown, dans le Massachusetts, par des dizaines de volontaires.

Selon Bob Prescott, directeur émérite de la réserve faunique de Mass Audubon Wellfleet Bay, la créature s’était coincée dans la rivière Herring et devait être relocalisée dans l’océan.

« Nous voulions l’éloigner des huîtres et l’empêcher de s’échouer quelque part où nous ne pouvions pas le sauver », a déclaré Prescott au Boston Globe. « S’il s’échappait, on ne savait pas où il s’échouerait ensuite. »

L’animal a été emmené dans un aquarium local où il a été examiné par le personnel, qui a déterminé qu’il était en bonne santé. Ils l’ont équipé d’une étiquette d’identification qui aidera les experts à suivre son état de santé pour le mois prochain.

L’énorme créature pesait environ 600 lb – 272 kg (New England Aquarium)



Le personnel de l’aquarium voisin lui a donné un bon bilan de santé et lui a installé un tracker (New England Aquarium)



Les spectateurs l’ont regardé regagner la mer (New England Aquarium)

Ensuite, il a été ramené dans l’Atlantique et remis à un grand nombre de spectateurs.

La tortue luth est la plus grande de toutes les tortues vivantes.

Ils sont répertoriés comme « vulnérables » par l’Union internationale pour la conservation de la nature en raison de la diminution de leur population causée par la collecte intensive d’œufs et leur capture accidentelle dans les engins de pêche.



