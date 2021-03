L’effort macabre pour ne pas arrêter le football au Brésil avec la pandémie incontrôlée

27/03/2021 à 01h30

La semaine au cours de laquelle le Brésil a atteint 300000 décès dus à Covid-19, dans lequel la barrière quotidienne de 3000 décès et 90000 infectés a été dépassée, dans laquelle l’oxygène commence à manquer dans les hôpitaux de Sao Paulo et dans laquelle il y a une file de plus de 530 patients en attente d’un lit à l’USI de Rio de Janeiro & mldr; la balle a continué à rouler.

C’est plus de clubs et de fédérations régionales, comme c’est le cas de Sao Paulo, qui se sont réunis pour suivre le championnat Paulista dans l’état voisin de Rio de Janeiro et, de cette manière, dribbler l’interdiction du gouverneur, Joao Doria, pour jouer n’importe quel tournoi sportif pendant 15 jours.

Changements d’horaire de dernière minute, les équipes arrivant le jour même du match en autocar après 11 heures de voyage & mldr; l’improvisation comme drapeau pour maintenir de manière obsessionnelle, aliénée et macabre les revenus d’un tournoi mineur alors que le pays est techniquement en effondrement sanitaire.

L’opinion publique, dirigée par la presse sportive locale, est furieuse de la position de suivre le football à tout prix. Les clubs et les fédérations font cependant la sourde oreille en gaspillant l’histoire d’entités telles que Les Corinthiens, qui sont passés du statut d’exemple mondial avec le mouvement de la démocratie corinthienne dirigé par les tant attendus Socrates et Casagrande, à la connivence avec les positions de l’extrême droite au pouvoir.

La mauvaise gestion de l’extrême droite Jair Bolsonaro, qui dans son pays est déjà ouvertement qualifiée de génocidaire, a imprégné le football. La CBF, tachée jusqu’aux os par la corruption au cours des dernières décennies, se lave également les mains, transfère les matchs de la Copa do Brasil dans d’autres États et laisse les fédérations régionales définir ce qu’elles veulent.

Et tandis que 500 cariocas mouraient, sans respirateur, étant de la chair à canon pour augmenter le nombre de morts à Rio de Janeiro, Botafogo et Flamengo ont joué au stade Nilton Santos. (qui a accueilli les épreuves d’athlétisme aux Jeux olympiques de 2016) comme si de rien n’était. Le champion brésilien a gagné 0-2, mais ce n’est pas grave.

Ceci dans le chapitre plus qu’une absurdité funéraire qui a commencé il y a un an quand Flamengo lui-même, le conseil d’administration dont il est aligné avec Bolsonaro, a fait pression pour que le championnat de Carioca revienne et a joué à Maracaná où il y avait un hôpital de campagne.

BolsonaroDénialiste, boycotteur de l’isolement social et de l’achat massif de vaccins, défenseur de la chloroquine et de l’ignorance dans la gestion de l’oxygène et des médicaments à tube, il a souillé le football brésilien, qui joue dans l’un des chapitres les plus terribles de son histoire.