L’EFL annonce le calendrier de la saison 2022/23

La Ligue anglaise de football a annoncé un nouveau calendrier pour la saison 2022/23 en raison de la Coupe du monde du Qatar.

La première Coupe du monde d’hiver s’étend sur cinq semaines, avec comme date de début le 21 novembre 2022 et la date de fin le 18 décembre 2022.

Le calendrier de l’EFL pour la saison 2022/23 a été confirmé, les championnats Sky Bet, League One et League Two devant commencer le week-end du samedi 30 juillet 2022.#EFL https://t.co/7X7UNL0nWb

