L’EFL annonce une liste de rencontres interchangeable pour Derby et Wycombe alors que le patron de Middlesbrough, Neil Warnock, exprime son mécontentement face aux voyages longue distance mercredi soir

in

La saison 2021/22 EFL débute avec Sheffield Wednesday, récemment relégué, qui se rendra à Charlton le 7 août.

Les Owls sont passés au troisième niveau après un match nul 3-3 contre Derby lors de la dernière journée de la saison dernière, tandis que les Addicks ont raté de peu une place dans les play-offs de League One.

.

L’EFL revient le 7 août – et nous avons hâte !

Pendant ce temps, la place de Derby dans le championnat reste en suspens suite à une récente annonce de l’EFL.

Une déclaration publiée mercredi soir a confirmé que les hommes de Wayne Rooney auront une liste de rencontres interchangeable, avec Wycombe, après avoir reçu une amende de 100 000 £ pour certaines de leurs politiques comptables.

L’EFL a la possibilité de faire appel du verdict et peut demander une déduction de points – ce qui verrait les Rams tomber en League One.

.

Serait-ce encore plus dramatique pour Rooney à Derby ?

Dans l’état actuel des choses, Derby affrontera Huddersfield, tandis que Wycombe affrontera Accrington Stanley.

Pendant ce temps, West Brom, Fulham et Sheffield United sont de retour dans l’EFL après des séjours d’un et deux ans en Premier League respectivement.

Les Baggies se rendent à Bournemouth le jour de l’ouverture, tandis que Fulham divertit Middlesbrough et Sheffield United accueille Birmingham City.

Le patron de Boro, Neil Warnock, a rejoint talkSPORT Breakfast pour donner son verdict sur les matches de la journée d’ouverture.

Il a déclaré: «Ils nous en donnent généralement un difficile et cette fois, nous avons Fulham. Nous avons quatre équipes par lesquelles nous avons été battus [last season] après ça!

“Vous regardez les matches et les équipes qui arrivent, Fulham, Sheffield United et West Brom et Bournemouth ont une super équipe.

.

Warnock n’est pas un grand fan des jeux du mercredi soir !

« Chaque match est difficile dans cette ligue, vous ne pouvez rien planifier. Vous n’avez qu’à en profiter.

Pendant ce temps, Warnock a déploré le nombre de matches de mercredi soir que son équipe jouera dans ce qui sera une autre campagne épuisante.

“Nous avons pas mal de matches mercredi maintenant à cause du bouton rouge sur Sky, en particulier à Middlesbrough géographiquement – ​​c’est donc quelque chose que je regarde”, a ajouté Warnock.

«Nous avons Forest à l’extérieur, ce qui n’est pas trop mal, le temps de mars à l’extérieur de QPR est ridicule un mercredi soir, puis nous jouons à nouveau le samedi.

« Il y a un ou deux matchs où je pense qu’ils ne pensent pas aux fans. Ce sera formidable de les retrouver, c’est sûr.

JOUR D’OUVERTURE FIXTURES EFL

CHAMPIONNAT

Bournemouth contre West Bromwich Albion

Blackburn Rovers contre Swansea City

Bristol City contre Blackpool

Cardiff City contre Barnsley

Coventry City contre la forêt de Nottingham

Comté de Derby contre la ville de Huddersfield

Fulham contre Middlesbrough

Luton Town contre Peterborough United

Preston North End contre Hull City

Queens Park Rangers contre Millwall

Sheffield United contre Birmingham City

Stoke City contre Reading

LIGUE UN

Bolton Wanderers contre Milton Keynes Dons

Cambridge United contre Oxford United

Charlton Athletic contre Sheffield mercredi

Crewe Alexandra contre Cheltenham Town

Doncaster Rovers contre AFC Wimbledon

Fleetwood Town contre Portsmouth

Gillingham contre Lincoln City

Ipswich Town contre Morecambe

Rotherham United contre Plymouth Argyle

Shrewsbury Town contre Burton Albion

Sunderland contre Wigan Athletic

Wycombe Wanderers contre Accrington Stanley

LIGUE DEUX

Carlisle United contre Colchester United

Exeter City contre Bradford City

Forest Green Rovers contre Sutton United

Harrogate Town contre Rochdale

Hartlepool United contre Crawley Town

Mansfield Town contre Bristol Rovers

Northampton Town contre Port Vale

Oldham Athletic contre le comté de Newport

Salford City contre Leyton Orient

Scunthorpe United contre Swindon Town

Stevenage contre Barrow

Tranmere Rovers contre Walsall