L’EFL confirme le report de la rencontre Arsenal-Liverpool Carabao Cup comme nouvelle date convenue

L’EFL a confirmé avoir reporté jeudi la demi-finale aller de la Coupe Carabao entre Arsenal et Liverpool, à la suite d’une épidémie de coronavirus affectant les Reds.

Liverpool souffre de problèmes croissants de Covid-19 depuis plusieurs semaines. Initialement, une cohorte de joueurs dont Virgil van Dijk et Fabinho a été testée positive.

Le manager Jurgen Klopp a confirmé vendredi dernier que trois autres joueurs de l’équipe première avaient renvoyé un test positif.

Cependant, il les a rejoints et a également raté le match nul 2-2 de dimanche dernier contre Chelsea. Mercredi, pendant ce temps, le patron adjoint de Liverpool Pep Lijnders a également renvoyé un test positif.

Liverpool soumis une demande formelle de voir le match reporté mardi soir. En effet, ils ont dû annuler l’entraînement pour éviter toute nouvelle infection.

Le match a ensuite été suspendu, mais l’EFL a confirmé le report mercredi après-midi. Ils ont admis qu’une « grave épidémie » d’infections au COVID à Liverpool était responsable.

En conséquence, le match aller de la demi-finale aura désormais lieu jeudi prochain, qui était la date initiale du match retour.

Le match retour aura lieu le jeudi 20 janvier. Liverpool devait à l’origine jouer le match retour à Anfield, mais ils ont maintenant perdu cet avantage.

Déclaration de l’EFL sur la cravate de la Coupe Carabao

Une déclaration disait: «L’EFL a dialogué régulièrement avec le club au cours des 48 dernières heures pour tenter de comprendre si le lien pouvait se poursuivre, mais des développements importants au cours de cette période ont conduit le club à signaler un nombre toujours croissant de cas de COVID. .

« Après avoir pleinement examiné les circonstances, la Ligue a accepté la demande de Liverpool après avoir déterminé, bien qu’à contrecœur, qu’un report était la seule option car le club cherche à atténuer le risque supplémentaire d’infection parmi son équipe et son personnel tout en assurant la santé publique était protégé en ne voyageant pas de Liverpool à Londres.

On ne sait pas non plus si le match de troisième tour de la FA Cup entre Liverpool et Shrewsbury dimanche aura lieu.

Liverpool espère maîtriser la situation dans les prochains jours et minimiser ses interférences dans le calendrier.

Le réarrangement de la Coupe Carabao signifie qu’ils affronteront Arsenal à l’Emirates Stadium lors du match aller jeudi prochain. Entre le match aller et le match retour, ils affrontent Brentford en Premier League.

