L’EFL confirme les dates des barrages du championnat, de la Ligue 1 et de la Ligue 2 avec des matchs à jouer lorsque les supporters sont autorisés à revenir dans les stades

L’EFL a confirmé les dates des matches de barrage de cette saison avec des fans prêts à être présents.

La saison régulière se termine le 8 mai en championnat et en Ligue 1 et le 9 mai en Ligue 2.

Les play-offs de l’EFL pourraient voir un nombre limité de fans présents

Les play-offs débuteront alors le 17 mai, ce qui coïncide avec la date à laquelle les supporters pourraient être autorisés à revenir.

En février, Boris Johnson a annoncé que les supporters pourraient être en mesure de revenir à partir de cette date en nombre limité.

Jusqu’à 10 000 personnes ou un quart de la capacité, selon la plus petite des deux, seront autorisées dans les plus grandes salles, telles que le stade de Wembley.

Wembley accueillera les finales du championnat, de la Ligue 1 et de la Ligue 2

Cependant, les plus petites arénas seront limitées à 4 000 personnes ou à la moitié de leur capacité, selon la valeur la plus basse.

Le gouvernement dirigera une série de pilotes à partir de ce mois-ci avec la demi-finale de la FA Cup entre Leicester et Southampton et la finale de la Carabao Cup parmi les premiers matchs à voir les fans revenir.

Dates des barrages de la saison EFL 2020/21

Championnat

Demi-finales aller – 17 mai

Demi-finale retour – 22 mai

Finale – 29 mai

Ligue un

Demi-finales aller – 18 et 19 mai

Demi-finales retour – 21 et 22 mai

Finale – 30 mai

Ligue deux

Demi-finales aller – 20 mai

Demi-finale retour – 23 mai

Finale – 31 mai

Une déclaration de l’EFL disait: «Les dates ont été confirmées pour les Play-Offs de Sky Bet EFL avec 12 rencontres qui se dérouleront sur 7 jours à travers le Sky Bet Championship, League One et League Two.

«Après le point culminant de la saison régulière en Championnat et en Ligue 2 le samedi 8 mai, et en Ligue 1 le dimanche 9 mai, les Play-Offs de Sky Bet EFL, qui définissent la saison, occuperont le devant de la scène.

«Les clubs EFL du championnat entament l’action le lundi 17 mai, les matches aller dans les trois divisions devant être terminés le jeudi 20 mai.

«Les matches retour des demi-finales des barrages auront lieu du 21 au 23 mai, avec trois matches du championnat et de la Ligue 1 le samedi 22 mai.

Fulham a remporté la finale des barrages du championnat la saison dernière

«Les clubs EFL qui termineront entre la troisième et la sixième place gagneront une place en barrage dans le championnat et la Ligue un, la Ligue deux étant occupée par ceux qui termineront entre la quatrième et la septième à la fin de la saison régulière.

«Le week-end de la finale à Wembley aura lieu pendant le jour férié de mai, avec le championnat le samedi 29 mai, la Ligue 1 le dimanche 30 mai et la finale de la Ligue 2 le lundi 31 mai.»