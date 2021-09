L’eFootball 2022 de Konami démarre en septembre – voici à quoi s’attendre

L’eFootball 2022 gratuit de Konami sortira dans les magasins numériques le jeudi 30 septembre, ce qui signifie que le jeu sortira un jour avant FIFA 22 d’EA, qui sortira le 1er octobre.

eFootball 2022 est une suite repensée et renommée de la longue série Pro Evolution Soccer, ou PES comme on l’appelle communément. Il promet de bousculer la formule du jeu grâce à son modèle free-to-play et son nouveau moteur graphique.

Le passage à un modèle gratuit devrait supprimer les versions annuelles traditionnelles du passé en raison de sa nature en constante évolution, mais cela signifie également que le jeu sera dans un état plus rudimentaire au lancement.

Le 30 septembre, les équipes officielles qui seront disponibles sont :

BarceloneFC BayernJuventusManchester UnitedArsenalCorinthiensFlamengoRiver PlatSao Paulo

La gamme d’équipes d’eFootball 2020 sera évidemment éclipsée par les centaines disponibles dans FIFA 22 à l’époque, mais Konami a déclaré que d’autres équipes seraient ajoutées au fil du temps, toutes gratuites.

En ce qui concerne les stades officiels, les choses ne vont guère mieux. Vous aurez le choix entre six arènes :

Camp Nou (Barcelone)Old Trafford (Manchester United)Allianz Stadium (Juventus)Emirates Stadium (Arsenal)Allianz Arena (FC Bayern)eFootball Stadium (générique)

eFootball 2022 sera disponible en téléchargement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, mobile et PC. Le jeu multiplateforme devrait arriver à l’automne (septembre à novembre), ce qui signifie que quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez à eFootball 2022, vous pourrez affronter d’autres joueurs. Les joueurs mobiles recevront également une prise en charge des manettes et la possibilité de jouer contre des joueurs sur console et PC via une mise à jour en hiver (de décembre à mars).

Des modes populaires tels que Master League arriveront en tant que contenu premium (cela signifie que vous devrez payer) et le jeu mettra en œuvre un système de type Battle Pass connu sous le nom de Match Pass à l’avenir.

Analyse : une nouvelle stratégie audacieuse

Bien qu’il n’y ait aucune garantie que la nouvelle approche free-to-play d’eFootball 2022 portera ses fruits, c’est une décision que beaucoup penseront être la bonne pour la simulation de football de Konami. Il est difficile de voir comment Konami pourrait continuer à rivaliser avec FIFA 22 en proposant des versions annuelles payantes, même si beaucoup pensent que PES a toujours joué un meilleur jeu de football sur le terrain.

En devenant free-to-play, Konami peut au moins espérer que plus de joueurs essaieront le jeu et découvriront ce fait par eux-mêmes. Et, s’ils peuvent obtenir le bon modèle de jeu gratuit, cela pourrait devenir une communauté florissante, les joueurs revenant régulièrement pour découvrir de nouveaux contenus et des améliorations de gameplay.

Cependant, il y a toujours un risque quand il s’agit de jeux gratuits. L’équilibre entre le contenu gratuit et premium doit être juste, et dans un jeu compétitif comme celui-ci, Konami doit s’assurer que ceux qui dépensent gros ne bénéficient pas d’un avantage injuste par rapport à ceux qui choisissent de ne pas dépenser un centime.