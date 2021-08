L’eFootball à venir cet automne est essentiellement une démo

Par Sherif Saed

3 août 2021 13:27 GMT

Konami a révélé plus de détails sur le lancement initial d’eFootball.

Au cas où vous l’auriez manqué, Konami a annoncé le mois dernier qu’il renommerait sa série de football PES en eFootball, et le rendre gratuit. Le lancement initial du jeu est prévu pour cet automne, avec un sous-ensemble de fonctionnalités et une poignée d’équipes.

Dans une nouvelle FAQ Twitter, Konami a abordé certaines préoccupations et répondu à quelques-unes des questions les plus courantes. Tout d’abord, Konami a expliqué que la version mise en ligne cet automne devrait être considérée comme une démo. Tout dans cette version initiale sera par conséquent totalement gratuit. Les microtransactions et les achats complémentaires seront disponibles une fois le reste du contenu arrivé.

L’un de ces modes est Master League, dont Konami a confirmé qu’il arrivera à une date ultérieure en tant que module complémentaire premium. La société a précédemment déclaré qu’une grande partie du contenu achetable du jeu sera facultatif, pour permettre aux joueurs de créer le jeu qu’ils souhaitent.

L’un des aspects les plus populaires pour PES a été les fichiers d’options et le mode d’édition. Les joueurs se sont appuyés sur ceux-ci pour installer des packs d’équipes et de ligues officielles non couvertes par la liste limitée du jeu. Ceux-ci continueront d’exister dans eFootball, qui devraient arriver sur les consoles PC et PlayStation après le lancement, mais pas sur Xbox.

Konami prévoit également de lancer eFootball sur les appareils mobiles, offrant un jeu croisé entre toutes les plateformes. C’est un domaine en particulier qui inquiète les fans inconditionnels que la présentation visuelle sur les consoles de nouvelle génération soit entravée en conséquence. Konami a abordé ce problème de plusieurs manières, affirmant que le jeu tirerait « plein » avantage du matériel de chaque plate-forme.

Quant à la qualité visuelle, l’éditeur a déclaré que la version mobile ne sera pas aussi belle que PS5/Xbox et PC. Et, pour ceux qui s’inquiètent de la qualité du match contre des joueurs mobiles, Konami a révélé que vous pourrez filtrer certains emplacements et plates-formes.

