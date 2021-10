L’EFP brise la ligne de tendance majeure, pourquoi VeChain pourrait voir une explosion massive

Visitez l’article original*

https://www.newsbtc.com/wp-content/uploads/2021/04/VeChain-VET-VETUSDT23-460×323.jpg

VeChain (VET) est en marche avec un profit de 10,3 % et 51,4 % dans les graphiques quotidiens et mensuels, respectivement. Au moment de mettre sous presse, la crypto-monnaie se négocie à 0,13 $ et pourrait encore gagner en raison des développements récents.

L’EFP évolue latéralement dans le graphique journalier à mesure que le marché de la cryptographie évolue à la baisse. Source : VETUSDT Tradingview

Après avoir enregistré un creux potentiel le 20 octobre, l’EFP a connu une percée à la hausse, comme l’a affirmé l’analyste Justin Bennett.

Lecture connexe | VeChain Foundation annonce un vote pour la mise en œuvre de la mise à niveau, optimiste pour l’EFP ?

Avec l’inauguration de la saison Bitcoin, la première crypto par capitalisation boursière a puisé des liquidités sur le marché des altcoins. En ce sens, VeChain aurait pu trouver un creux dans sa paire de trading VET/BTC avec un support critique à 0,123, comme l’a expliqué Bennett. À l’époque, Bennet a déclaré:

L’évasion de l’EFP est à venir. Beaucoup se plaignent du manque de mouvement. Ce qu’ils ne voient pas, c’est que tout cela n’est qu’une consolidation. Plus la bobine est longue, plus la cassure est importante. 187 jours de consolidation et de comptage.

Source : Justin Bennett via Twitter

Hier, VeChain (VET) a lancé une course en petits groupes, a déclaré l’analyste. Cela pourrait mettre la crypto-monnaie sur une tendance haussière mais pourrait rencontrer des obstacles si Bitcoin sous-performe pendant le week-end.

Source : Justin Bennett via Twitter

Le pire des cas, toujours une victoire pour VeChain (VET) ?

VeChain a consolidé des partenariats majeurs à travers le monde, notamment en Asie. La plate-forme semble faire partie du plan national de blockchain de la Chine, comme le suggère son apparition dans les médias soutenus par l’État.

Lecture connexe | Comment cet outil VeChain aidera les entreprises à réduire les émissions de carbone

Comme l’a noté la Fondation VeChain, ils ont reçu un certificat de l’Association chinoise pour la normalisation, une institution relevant du Conseil d’État. Le prix a été décerné à l’entreprise en raison de ses « contributions majeures à la norme T/CAS 493-2021 pour les équipements électriques domestiques ».

Cela montre les liens profonds que la Fondation VeChain semble avoir avec le gouvernement chinois et son potentiel pour gagner en pertinence au cours des prochaines années.

#VeChain a reçu un certificat de l’Association chinoise de normalisation, un organisme relevant du Conseil d’État, pour nos contributions majeures à la norme T/CAS 493-2021 pour les équipements électriques domestiques.

Notre technologie #blockchain devient la norme de l’industrie. $ VET $ VTHO pic.twitter.com/GnEccflQon

– Fondation VeChain (@vechainofficial) 22 octobre 2021

Bennett a souligné l’importance de l’expansion de VeChain dans le monde des affaires en collaboration avec le géant américain Walmart et récemment DHL pour entrer sur le marché des jetons non fongibles (NFT). L’analyste a déclaré sur le potentiel de l’EFP à fonctionner plus chaud qu’Ethereum :

VETETH soutient l’idée que #VET mettra fin à ce cycle avec une autre période de surperformance commençant dans les prochaines semaines.

Lecture connexe | Ce partenariat VeChain permettra aux détenteurs d’EFP d’acheter sur Ebay, Amazon et autres

Dans les mois à venir, le pire des cas pour les détenteurs d’EFP pourrait encore leur rapporter de gros bénéfices, car Bennett s’attend à ce que la crypto-monnaie prenne le relais de sa ligne de tendance d’avril. Au cours de cette période, l’EFP pourrait s’échanger à 1 $ grâce à l’effet FOMO déclenché par Bitcoin et Ethereum atteignant un nouveau sommet historique.

Même si VETETH ne revient qu’à son sommet d’avril et que l’ETH est d’environ 10 000 $, cela place l’EFP à un peu plus de 1 $. Si ce schéma se reproduit et que l’ETH est de 10 000 $ à l’époque, l’EFP est plus proche de 1,50 $.