L’EFP en dessous de 0,125 $ de résistance, les taureaux prêts à passer? ⋆ Crypto nouveaux médias

L’analyse des prix de VeChain est haussière pour aujourd’hui alors que Bitcoin récupère un support à 48 000 $. VeChain est actuellement en dessous de la résistance à 0,125 $. Le prix est passé du support à 0,117 $ hier à 0,128 $.

L’analyse des prix de VeChain aujourd’hui est principalement haussière, car le prix de la pièce est actuellement de 0,122 $, et nous nous attendons à ce qu’il augmente à mesure que le marché revient à un sentiment haussier.

Le marché est sous une tendance baissière depuis un certain temps déjà. Les commerçants craignaient que Bitcoin ne tombe à des niveaux de support de 40 000 $, mais cela ne s’est pas produit. C’est une règle pré-écrite pour tous les altcoins d’afficher une tendance similaire dans leur mouvement de prix comme Bitcoin.

Source : Coin360

Pour aujourd’hui, Bitcoin se négocie à 48,5 000 $, car les altcoins se sont plutôt bien comportés aujourd’hui. L’une des pièces les plus en hausse aujourd’hui est Solana (SOL) qui se négocie actuellement au prix de 94 $.

Cela a été quelques semaines fantastiques pour Solana car la pièce a monté en flèche, ne montrant aucun signe d’arrêt de si tôt. Avec SOL, LUNA, ADA et de nombreuses autres pièces de monnaie ont bien fonctionné au cours des dernières semaines.

Analyse des prix VeChain sur le graphique en données de 4 heures : les indicateurs techniques sont haussiers

Il est important de comprendre ce que les indicateurs techniques ont à dire pour prédire le mouvement des prix de toute crypto-monnaie pour un jour spécifique. Les indicateurs techniques que les traders utilisent largement incluent l’indicateur RSI, l’indicateur MACD, la position des moyennes mobiles et les bandes de Bollinger. Nous couvrirons les indicateurs suivants dans les graphiques ci-dessous.

Analyse des prix VeChain sur un graphique en 4 heures par TradingView

Le RSI est sorti de 40, a atteint 58, puis est tombé à 50, comme on peut le voir dans le graphique ci-dessus. Cela signifie que c’est un bon point d’entrée pour acheter puisque le mouvement des prix sera à la hausse à partir de maintenant. Il y a des chances que le mouvement des prix forme un gradient positif sur le RSI.

L’indicateur MACD clignote également en vert après sept longs jours. Depuis le 21 août, le MACD a connu une divergence baissière. Mais hier, nous avons vu la ligne MACD (ligne bleue) traverser la ligne de signal (ligne orange), entraînant un croisement haussier. Depuis lors, l’histogramme clignote en vert et nous pouvons nous attendre à plus de bougies vertes à l’avenir.

Analyse des prix VeChain sur le graphique par TradingView

Dans l’analyse actuelle des prix VeChain, nous pouvons voir que le prix monte dans les bandes de Bollinger, et il semble que nous pourrions voir le mouvement des prix sortir de l’extrémité supérieure.

Après être sorti du bas de l’échelle la veille, nous avons vu VET/USDT retracer la flambée des prix qu’il avait observée plus tôt. Actuellement, il est clair que ce retracement est terminé car Bitcoin a également regagné un support à 48 000 $, et VeChain cherche à briser la résistance à 0,124 $.

Notre analyse des prix VeChain a capturé les moyennes mobiles sur 50 et 100 jours, mais n’a pas réussi à maintenir l’action des prix au-dessus des moyennes mobiles. Par conséquent, pour aujourd’hui, l’EFP essaiera de les capturer, prévoyant également de briser la résistance.

Analyse des prix VeChain : Conclusion

Une conclusion directe peut être tirée à l’aide des graphiques ci-dessus que VeChain restera haussier pour aujourd’hui, et si Bitcoin continue de monter en flèche et de maintenir le support actuel à 48 000 $, nous pourrions voir des bougies vertes engloutir pour aujourd’hui sur l’ensemble du marché. Pour le long terme, vous pouvez voir notre prévision de prix à long terme pour VeChain et décider s’il s’agit de la prochaine pièce 10x que vous recherchiez.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.