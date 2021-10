L’EFP passe rapidement au-dessus de la résistance de 0,135 $ et teste 0,137 $

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de VeChain est haussière aujourd’hui. VET/USD a encore progressé aujourd’hui. Vechain a franchi la résistance à 0,135 $.

Le prix de Vechain est en bonne position aujourd’hui, avec plus de hausse observée au cours des dernières heures après une échappée mineure pendant la nuit qui a vu les taureaux tester un sommet plus élevé à 0,137 $. En conséquence, nous prévoyons que VET/USD continuera à augmenter et touchera probablement 0,14 $ ensuite.

Carte thermique de la crypto-monnaie par Coin360

Selon la carte thermique de la crypto-monnaie Coin360, le marché global se négocie dans la zone rouge, Bitcoin perdant 2,92 % et Ethereum diminuant de 0,34 %. Le meilleur interprète de la journée est Solana après avoir franchi les 200 $ de soutien psychologique.

Mouvement des prix VeChain au cours des dernières 24 heures: VeChain dépasse le précédent sommet à 0,135 $

La pièce a connu un volume de transactions sur 24 heures de 89 500 000 $ VET/USD, avec des prix allant de 0,1291 $ à 0,1370 $ sur la période. La volatilité a considérablement augmenté au cours des dernières 24 heures, avec des volumes en hausse de 94,63 % et totalisant 640,6 millions de dollars, tandis que la capitalisation boursière globale a augmenté de 2,5 milliards de dollars pour atteindre 1 744,36 milliards de dollars de capitalisation boursière totale.

Graphique VET/USD sur 4 heures : l’EFP cible 0,135 $ ensuite ?

Sur le graphique de quatre heures, nous pouvons voir que le prix de VeChain continue de grimper, ce qui conduira très probablement à un test de résistance de 0,14 $ plus tard dans la journée.

Graphique VET/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Le prix de Vechain a progressivement augmenté ces dernières semaines avec le retour de la pression baissière, empêchant l’établissement de hauts plus élevés. L’EFP/USD a atteint 0,115 $ le 1er octobre après un rallye précoce.

Après le creux de 0,26 $, l’EFP a chuté à 0,11 $ avant de se redresser fortement pour atteindre 0,123 $, puis de revenir de plus de 15 % en quelques minutes à 0,103 $.

Le 7 avril, le prix de VeChain est remonté au plus haut de 0,123 $, avec des sommets modestes supplémentaires établis tout au long de la semaine. L’EFP/USD a reculé et a atteint un plus bas plus haut au cours du week-end, à environ 0,115 $.

Après une période de consolidation, le prix a augmenté jusqu’à hier, quand il a commencé à grimper rapidement, atteignant 0,128 $. L’EFP a encore grimpé aujourd’hui, augmentant rapidement de plus de 0,128 $.

Analyse des prix VeChain : conclusion

L’EFP est à la hausse ce matin, avec une forte augmentation au cours des dernières 24 heures poussant l’EFP au-dessus de 0,135 $, ce qui est juste en dessous de son précédent sommet. En conséquence, nous prévoyons que VET/USD testera le support psychologique de 0,14 $ plus tard dans la journée.

