L’EFP teste une résistance à 0,09 $, prêt à s’inverser ? Crypto nouveaux médias

L’EFP a atteint la barre des 0,09 $ hier. Un léger retracement est observé pendant la nuit. VET/USD est susceptible de fixer un plus haut plus bas et de s’inverser.

L’analyse des prix de VeChain est baissière pour les prochaines 24 heures alors que l’EFP a tenté de franchir à nouveau la barre des 0,09 $ après le rejet d’hier. Par conséquent, nous nous attendons à ce que VET/USD s’inverse une fois de plus et cherche à retracer encore plus loin au cours des prochains jours.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché des crypto-monnaies s’est négocié calmement au cours des dernières 24 heures. Le leader du marché, Bitcoin, reste stable avec une légère perte de 0,08 %, tandis qu’Ethereum a gagné 4,23 %.

Mouvement des prix VeChain au cours des dernières 24 heures: VeChain teste à nouveau la résistance de 0,09 $

VET/USD s’échangeait dans une fourchette de 0,08554 $ à 0,09037 $, indiquant une légère volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a augmenté de 18,88 % et s’élève à 659 milliards de dollars. Pendant ce temps, la capitalisation boursière totale se négocie autour de 5,77 milliards de dollars, classant la crypto-monnaie à la 22e place au total.

Graphique VET/USD sur 4 heures : VET prêt à s’inverser ?

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir l’action des prix de VeChain tester à nouveau la résistance de 0,09 $, conduisant à un renversement au cours des prochains jours.

Graphique VET/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Le prix de VeChain a connu une augmentation substantielle au cours des dernières semaines. Après avoir établi un creux légèrement inférieur autour de 0,056 $, l’EFP/USD s’est redressé de plus de 65 % jusqu’à ce qu’un nouveau sommet se situe autour de 0,093 $.

À partir de là, l’EFP est revenu plus tôt cette semaine au support de 0,082 $. Hier, VeChain s’est encore renforcé et a retesté le niveau de résistance de 0,09 $. Toute autre hausse a été initialement rejetée du jour au lendemain, et après un certain retracement plus tôt dans la journée, un autre pic plus élevé a été observé au cours des dernières heures.

Actuellement, VET/USD teste à nouveau le 0,09 $ avec un léger rejet pour une hausse supplémentaire. Ce développement de l’action des prix conduira probablement VeChain vers un autre mouvement plus bas plus tard cette semaine alors que les ours franchissent enfin le plus bas précédent et inversent la dynamique haussière globale de plusieurs semaines.

Analyse des prix VeChain : conclusion

L’analyse des prix de VeChain indique une dynamique baissière à suivre au cours des prochains jours alors qu’un autre sommet inférieur s’établit actuellement autour de la barre des 0,09 $. À partir de là, nous nous attendons à ce que VET/USD s’inverse et tente ensuite de dépasser le support de 0,082 $.

