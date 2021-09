Lefty Doc exige du gouvernement qu’il s’attaque aux médias conservateurs “anti-scientifiques” .

L’expert en nœud papillon préféré de CNN, Peter Hotez, était le genre de professionnel de la santé que CNN aimait ; le genre qui a inséré la politique dans tout et a sauté sur l’occasion pour attaquer les républicains.

Mercredi sur CNN Newsroom, le Dr Hotez du Baylor College of Medicine et du Texas Children’s Hospital est passé de pédiatre et professeur à militant progressiste à part entière, exigeant en fait que le gouvernement intervienne pour arrêter les médias de droite.

Les hôtes Alisyn Camerota et Victor Blackwell discutaient des rappels de vaccins et de l’effort mondial pour se faire vacciner avec Hotez avant que Blackwell n’invite Hotez à expliquer un tweet très politique de sa part.

En lisant le tweet où il affirmait que “l’agression anti-science” avait “assassiné 100 000 Américains” depuis avril et que l’Amérique avait “refusé… de mettre en œuvre des mesures pour l’arrêter”, a demandé l’animateur de CNN, “Vous appelez, je suppose, les politiciens ici. Et que veux-tu qu’ils fassent ?

Hotez a fait valoir que les décès de Covid étaient dus à un refus de vaccin en raison d’une “agression anti-scientifique” de la droite, et si nous ne faisions rien à ce sujet, ce nombre doublerait d’ici la fin de l’année.

“Le fait est que nous avons construit de nombreuses infrastructures pour lutter contre le terrorisme, les cyberattaques, la prolifération nucléaire. L’anti-science tue plus d’Américains que toutes ces choses réunies. Nous devons vraiment prendre des mesures et cela va au-delà du simple appel à Facebook », a-t-il commencé avant de citer le groupe à but non lucratif d’extrême gauche The Center for Countering Digital Hate. La visite de leur site Web montre qu’ils ciblent les sites de médias de droite ainsi que les lois sur l’avortement et le vote des démocrates, entre autres causes progressistes favorites.

Alors, contre quelles sources de désinformation l’Amérique devait-elle lutter ? L’actualité conservatrice et certains hommes politiques républicains :

Nous avons refusé en tant que nation de s’attaquer aux sources de la désinformation, ce que le Center for Digital Aid appelle la douzaine de désinformation, les organisations non gouvernementales, l’agression de la droite politique, ce que nous entendons dans les médias conservateurs, ce que nous entendons l’agression anti-scientifique que nous entendons de la part des membres du Congrès américain, notamment en essayant non seulement de discréditer la science, mais aussi de discréditer les scientifiques.

Après avoir craint que le refus du vaccin ne soit utilisé par Vladimir Poutine pour semer la méfiance aux États-Unis, l’invité fréquent de CNN et MSNBC a demandé à toutes les agences gouvernementales de s’unir pour mettre fin à la désinformation de droite :

“Nous devons faire venir le Département d’État. Le ministère de la Justice. La sécurité intérieure. Cela va bien au-delà du HHS. Et jusqu’à présent, nous n’avons pas vu de mesures pour lutter contre cela », Hotez a déploré.

Ainsi, non seulement le gouvernement devrait-il arrêter Fox News (la chronologie Twitter de Hotez est remplie de tweets anti-Fox), mais il suggère aux téléspectateurs de CNN de se rendre sur un site Web radicalement gauche pour découvrir qui était dangereux. L’interview s’est terminée après cela, Camerota le remerciant.

Le réseau d’information libéral aimait que ce qui était censé être des professionnels de la santé impartiaux utilise leur expertise pour détruire le droit. CNN a déjà demandé au bon docteur de se prononcer sur des choses qui ne relevaient pas de sa compétence, par exemple en critiquant la Cour suprême pour avoir protégé la liberté religieuse. Sans surprise, il est également un donateur démocrate, selon Open Secrets.

