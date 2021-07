Lefty Dreams Up ‘Brown, Gay’ ‘Sims’ Utopie ‘Sans Républicains’ ⋆ .

Si je devais créer mon propre monde utopique, je me moquerais des gens qui utilisent des phrases comme « … les caprices insensés de la vie américaine à la fin de la République ». Oh, attendez, j’ai ri d’un article de l’écrivain de Nation et chef parlant de MSNBC Elie Mystal, donc je dois vivre le rêve.

L’article de Mystal s’intitule « Dans ma propre utopie privée, il n’y a pas de pluie ou de républicains ». Il s’avère qu’il aime les jeux vidéo – et pas ceux qui « tournent autour du meurtre et des coups de feu ». (Sauf pour Grand Theft Auto, le jeu “souvent décrié” de putes, de voyous et de toutes sortes de chaos urbain. GTA permet au Mystal noir d’être victime de la police, “ce qui n’est pas si différent de la vraie vie.”)

Mais le jeu préféré de Mystal est les Sims, qui est non-violent. « « Après une longue journée de combat contre les républicains dans la vraie vie, explique-t-il,« je n’ai pas toujours envie de me battre avec des hobgobelins dans un jeu, même si les versions numériques sont au moins liées par des règles et une logique artificielle. » Charmant garçon.

Il aime les Sims parce qu’il crée un monde dans lequel vivent les personnages CGI. En fait, il devient, selon ses mots, le créateur d’un “monde brun, gay et sans pluie qui a banni les républicains”.

“Le” jeu “, dit-il, implique essentiellement d’agir comme une divinité (une divinité voyeuriste légèrement effrayante) qui les regarde vivre leur vie.” Plus que cela, “Le joueur peut placer des obstacles à surmonter pour les Sims (souvent une piscine profonde sans échelle) ou leur accorder des faveurs (comme des toilettes fonctionnelles).”

Vous savez où je veux en venir. Il n’y a aucune différence entre l’utopie de Mystal et l’agenda politique progressiste pour la vraie Amérique. Chaque manipulation par Mystal du monde des Sims est exactement le genre de chose que vous imaginez qu’un gaucher ferait, car elles ont pour la plupart toutes été prescrites et exigées par la gauche.

La divinité (gouvernement) vous accorde la faveur de l’assainissement de base. Certes, les progressistes ne veulent pas vraiment que les gens soient confrontés à des obstacles (sauf à la libre pensée et à l’autosuffisance économique), mais il n’y a pas de différence fonctionnelle entre cela et sa description de son premier monde Sims :

J’étais tout au sujet du déterminisme environnemental et j’essayais essentiellement de forcer mes Sims à se comporter comme je le voulais en imposant des limitations structurelles à leurs espaces de vie.

Pauvres Sims, vivant un fantasme d’Al Gore ou un objet d’action Green New Deal. « Dans la vraie vie, je vivais aussi dans une série d’appartements exigus à Manhattan et travaillais dans un travail que je détestais, et je ne pensais pas que mon Sim méritait d’être plus heureux que moi », admet-il. Une misère partagée, infligée arbitrairement. Qui s’en serait jamais douté ?

Mais Mystal est dans un meilleur endroit et montre l’envers de la médaille de gauche. “Je ne suis plus un dieu en colère, mais un génie serviable… une machine à réaliser les souhaits.”

« Le principe organisateur de mon monde est que tout le monde doit être aussi heureux que possible », donc :

J’ai choisi un quartier et déplacé tous les Sims préemballés… Je dois être avec des Sims dont je veux être heureux, après tout. Aucun républicain n’est autorisé dans mon jeu. J’ai même supprimé les fichiers de Sims préemballés qui me donnent toute sorte d’ambiance républicaine.

Pas de républicains, parce que Mystal ne peut pas vouloir qu’ils soient heureux. J’ai compris. Le résultat est un monde qui est « beaucoup plus brun et, enfin, plus gai que ce avec quoi j’ai commencé ». Mais bien sur.” C’est exactement ce qui se passe lorsque vous laissez les Sims flirter avec qui ils veulent et épouser des personnes qui partagent leurs intérêts. Tant que vous avez vaporisé tous les républicains.

Mais Mystal ne peut pas s’arrêter sans une dernière pelle à rire :