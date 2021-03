Legacies vient de livrer une trahison massive, mais pourquoi est-ce arrivé?

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour l’épisode de la saison 3 de Legacies « Yup, It’s A Leprechaun, All Right ». Lisez à vos risques et périls!

Legs n’a pas fait Espérer et Se poser surL’histoire de la majeure partie de l’épisode, mais à la fin de l’épisode, elle était juste derrière et au centre pour tout le monde. C’est en grande partie grâce à MG, qui a révélé à Lizzie cette Alyssa n’avait pas détruit l’Ascendant avant de partir comme ils le pensaient. Il l’a eu tout ce temps, et malheureusement, il a révélé que ne pas savoir Hope était juste au-dessus de son épaule.