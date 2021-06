Legacies vient de ramener un personnage inattendu, mais pourquoi ?

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour les derniers épisodes de Legacies, alors lisez à vos risques et périls !

Héritage est allé tout Guerres des étoiles avec l’épisode intitulé “Un nouvel espoir”, et à la manière de la franchise de science-fiction bien-aimée, il a révélé qu’une certaine personne que tous les autres personnages (et téléspectateurs) pensaient être morte était en fait toujours en vie. Une fois que Espoir, Josie, et Lizzie ont émergé de leur quête de vision alimentée par la drogue, ils ont suivi le méchant jusqu’à une cabane et ont été accueillis par nul autre que Nick Fink‘s Ryan Clarke. Ce n’était pas une révélation aussi étonnante que Dark Vador étant Anakin Skywalker, bien sûr, mais toujours un choc, compte tenu de son apparition précédente.