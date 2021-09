‘Legacy’, la série documentaire qui rend hommage à Bob Marley – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Aujourd’hui, la série documentaire Legacy offre un aperçu de la vie et de l’œuvre du musicien jamaïcain Bob Marley, reconnu comme l’un des principaux représentants du reggae et du mouvement rastafari.

Disponible sur la plateforme YouTube, le projet en 12 chapitres prend comme référence des conversations et des entretiens avec sa famille, ses fans et ses amis, pour apporter un regard plus approfondi sur la vie et l’héritage du compositeur lui-même.

Né en 2020 dans le cadre des actions hommage aux 75 ans du guitariste, l’audiovisuel explore l’influence de Marley sur la scène actuelle, à travers des sessions live d’artistes contemporains interprétant ses chansons et le lancement progressif d’une quinzaine de clips.

Les adeptes du roi du reggae (décédé à l’âge de 36 ans), peuvent se renseigner sur des idées et des histoires inédites du créateur, à travers les épisodes déjà publiés intitulés 75 ans, une légende, Women Rising, Righteousness, Rhythm of the Game, Punky reggae party, Ride Naty ride et Rebel music. Les épisodes dévoilent divers aspects de la vie de Marley tels que son amour pour le football, ses luttes sociales et politiques, les personnes qui l’ont inspiré, en particulier les femmes de sa famille, ainsi que des moments de sa vie artistique sur les scènes mondiales.

Membre du Rock and Roll Hall of Fame, Marley a positionné le reggae dans la culture populaire et son héritage est présent dans chaque note de ce genre, déclaré site du patrimoine mondial par l’Unesco en 2018.

Source : La Jornada