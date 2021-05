Legacy Media appelle enfin les “ experts ” pour leurs fausses déclarations sur le COVID-19 ⋆ .

par Stacey Lennox, PJ Media:

La couverture sur COVID-19 a pris une tournure étrange dans les médias traditionnels. Depuis un certain temps maintenant, les présentateurs du câble pressent le Dr Anthony Fauci, le Dr Rochelle Walensky et d’autres responsables de l’administration au sujet du port de masques et d’autres restrictions pour les personnes vaccinées. Franchement, leurs réponses n’ont aucun sens après que le CDC a publié des indications selon lesquelles les personnes vaccinées exposées à un individu COVID positif n’avaient pas besoin de mettre en quarantaine si elles ne présentaient pas de symptômes.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Ces conseils signifiaient que les vaccins prévenaient efficacement la maladie due au COVID-19, et les données sur les infections révolutionnaires soutenaient cette idée il y a des semaines. Le risque est d’environ un sur un million qu’un individu vacciné tombe malade et meure du COVID-19. Le CDC a également noté que le risque pour cela est dans la démographie prévue – les personnes âgées avec des conditions préexistantes pour la plupart. Donc, si vous avez moins de 65 ans et que vous êtes en bonne santé et que cette nouvelle vous fait peur, ne montez jamais dans votre voiture, ne traversez pas une rue de la ville, n’utilisez pas les escaliers ou ne montez pas sur une échelle. Vos chances de mourir à vie en faisant l’un de ces cas sont bien inférieures à un sur mille.

Premièrement, le New York Post a dévoilé l’histoire de l’influence indue des syndicats d’enseignants sur les directives de réouverture des écoles du CDC. Le New York Times a dénoncé le CDC et a déchiqueté le Dr Walensky pour avoir déclaré que la transmission à l’extérieur représentait moins de 10% de toutes les infections. Il est inférieur à 1%, éventuellement inférieur à 0,1%, selon les données. Cette surestimation flagrante n’a d’autre objectif possible que le maintien de restrictions. Maintenant, ABC News nous dit que tous les endroits que le CDC nous a dit d’éviter n’étaient pas des vecteurs de transmission majeurs:

Bars, gymnases et restaurants. Ce ne sont là que quelques-uns des paramètres avertis par les experts de la santé qui pourraient devenir des foyers de propagation du COVID-19 alors que les États ont commencé à rouvrir au printemps et à l’été 2020 à la suite des première et deuxième vagues de la pandémie de coronavirus aux États-Unis. Pourtant, les données publiques analysées par ABC News semblent raconter une histoire différente. Les données des États à travers le pays suggèrent que les paramètres d’épidémie spécifiques (y compris les bars, les gymnases, les restaurants, les salons de manucure, les salons de coiffure et les magasins – pour la liste complète, voir le graphique ci-dessous dans l’histoire) ne représentaient qu’un petit pourcentage, le cas échéant, de nouvelles épidémies. après la vague initiale de la pandémie en 2020.

Combien petit, vous demandez-vous? Eh bien, ABC a inclus un graphique pratique pour aider à clarifier:

Source: ABC News.

Ces statistiques ne sont pas une surprise si vous avez suivi les données. Une méta-analyse publiée en décembre 2020 a articulé deux conclusions critiques. Premièrement, la propagation asymptomatique au sein de la maison était de 0,7%. Cette découverte aurait dû indiquer aux experts que le contact occasionnel à l’extérieur et même des activités comme le shopping, se faire coiffer et manger à l’intérieur n’entraîneraient pas de transmission significative si les participants étaient asymptomatiques. De plus, la transmission familiale entre conjoints, les personnes qui ont le contact le plus étroit pendant la période la plus prolongée, s’est produite dans environ deux cas sur cinq. Les taux de transmission aux autres membres du ménage étaient inférieurs à un sur cinq. Quelle est la probabilité que quelqu’un attrape COVID-19 en passant devant un autre acheteur chez Walmart si ce sont les tarifs lorsque vous vivez avec un patient infecté? Pas très.

Malgré cette étude – et de nombreuses autres réalisées dans le monde avant et après – les verrouillages, les mandats de masques, les fermetures d’écoles et d’autres restrictions sont restés en place pour les personnes en bonne santé et les vaccinés. En tant que personne qui a suivi de près les données, j’ai vraiment commencé à me demander s’il y avait quelque chose à propos du COVID-19 qu’ils ne nous disaient pas. Mais il semble que les médias traditionnels se soient enfin réveillés et que la bureaucratie de la santé ne crie pas.

Le CDC a finalement publié des directives sur les masques qui ont du sens après des mois de données provenant d’États comme le Dakota du Sud, la Floride et la Géorgie, ainsi que des États «néandertaliens» plus récents comme le Tennessee et le Texas, étaient difficiles à nier. Dieu merci, le fédéralisme a percé le récit parce qu’il n’avait rien à voir avec The Science ™. Bien qu’ABC affirme que les données qu’ils partagent pourraient guider les mesures de santé publique lors de futures pandémies, il y a une meilleure idée. Ne refaisons plus jamais ce que nous n’avions jamais fait auparavant: mettre en quarantaine les sains, mandater les masques, choisir les gagnants et les perdants dans l’économie et politiser les informations de santé publique. Ce serait un bon début.

En savoir plus @ PJMedia.com