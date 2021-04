`` Legacy Of The Beast '' d'IRON MAIDEN annonce une collaboration en jeu avec AMON AMARTH

IRON MAIDENde L’héritage de la bête Le jeu mobile free-to-play a annoncé sa toute première collaboration de groupe en jeu avec des métalleux suédois AMON AMARTH.

Intitulé “Viking Invasion”, l’événement d’un mois prend ses grands thèmes de IRON MAIDENchanson de “Envahisseurs”, des années 1982 “Le nombre de la bête” album. Prendre une page de sa propre (bande dessinée), L’héritage de la bête a créé un nouveau personnage et un scénario emprunté à AMON AMARTHle dernier album de “Le Berserker”.

Après une série d’attaques meurtrières contre son village, un Beserker solitaire jure de se venger des coupables qui ont massacré sa famille. Aucun étranger au combat, au châtiment ou à la vengeance, Eddie, IRON MAIDENLa mascotte tristement célèbre de, mène non seulement le Beserker mais aussi la déesse nordique Freya dans la bataille contre des vagues incessantes d’ennemis pour chercher la vengeance des parents déchus du Berserker. S’agit-il d’attaques aléatoires ou est-ce que quelque chose de plus sinistre se prépare? Découvrez quand vous vous rencontrez Le Berserker dans le donjon d’invasion viking à partir du 13 avril 2021 à 17 h HP à Iron Maiden: l’héritage de la bête jeu mobile.

““ L’héritage de la bête ” a été construit sur une base de IRON MAIDEN chansons, art et histoire, mais a aussi toujours consisté à introduire et à développer des idées créatives qui vont au-delà JEUNE FILLE, “gestionnaire de groupe Rod Smallwood commente, “et, tout comme nous avons toujours invité des groupes à tourner avec nous, nous sommes ravis d’inviter des amis à faire partie de notre jeu et à donner une autre dimension au plaisir, à la dextérité et à l’excitation de celui-ci.”

Dans Iron Maiden: l’héritage de la bête, les fans de metal et de RPG jouent le rôle de la mascotte emblématique du groupe, Eddie, qui voyage dans le temps, à travers un éventail de mondes d’une diversité spectaculaire dans des environnements 3D captivants. Eddie apparaît sous de nombreuses formes, chacune faisant partie de IRON MAIDENla riche histoire, et chacun avec un ensemble de pouvoirs et capacités spéciaux.

AMON AMARTHchanteur principal et Viking en chef Johan Hegg explique: “Pour avoir notre propre personnage dans le Iron Maiden: l’héritage de la bête le jeu est tout simplement incroyablement cool! Et un tel honneur. Nous espérons que tout le monde appréciera notre humble contribution à ce jeu génial! “

Les joueurs peuvent gagner le Berserker personnage gratuitement du 13 avril au 12 mai 2021.

Au fil des ans, le jeu s’est élargi pour inclure 20 donjons et six mondes uniques, des fosses de l’Enfer de la Bête, de l’Égypte ancienne de Powerslave, de la Seconde Guerre mondiale d’une question de vie et de mort à la dernière frontière du futur lointain, des centaines de personnages. dont 90 tourbillons basés sur le classique JEUNE FILLE album et couvertures simples. Une vaste gamme d’ennemis – des démons corrompus (Lucifer, Baphomet), des dieux (Horus, Osiris, Odin) et des monstres en abondance, une sanglante arène de combat joueur contre joueur et une fonction Gauntlet impitoyable conçue pour satisfaire les nouveaux joueurs et les joueurs inconditionnels à long terme. La dernière fonctionnalité, “Clans”, permet aux joueurs d’unir leurs forces avec leurs frères de sang pour accomplir des tâches d’équipe et affronter de monstrueux boss de raid. Le tout sur une bande-son en jeu de plus de 30 IRON MAIDEN pistes, y compris “Le soldat”, “Là où les aigles osent”, “Seigneur de la lumière”, “Aces High” et plus.

Iron Maiden: l’héritage de la bête est un jeu mobile gratuit de 4,6 étoiles, bourré d’action et disponible sur Pommel ‘App Store et jeu de Google.

Pour plus d’informations, visitez www.ironmaidenlegacy.com.

