“Legacy Of The Beast” d’Iron Maiden présente une collaboration entre Game Band et Lacuna Coil

IRON MAIDEN‘s “L’héritage de la bête” Le jeu mobile gratuit a annoncé une autre collaboration dans le jeu, cette fois avec un groupe de métal italien BOBINE DE LACUNE.

Suite à la collaboration sensationnelle du premier groupe en avril avec AMON AMARTH, “L’héritage de la bête” a maintenant fait équipe avec un autre groupe de metal, BOBINE DE LACUNE, qui a partagé des scènes de festival avec eux à de nombreuses reprises depuis leur formation en 1994, pour créer un nouvel événement et personnage dans le jeu à durée limitée.

“L’héritage de la bête” voulait un personnage qui s’intégrerait parfaitement dans une histoire avec Eddie mystique, un voyant à part entière qui peut contrôler ses visions (basées sur JEUNE FILLEla piste classique de “La Clairvoyante” de leur légendaire “Le septième fils d’un septième fils” album). Le résultat de cette collaboration est un donjon intitulé “La recherche de l’anima noir” et le Sorcière de l’Ombre, un personnage influencé par BOBINE DE LACUNEl’intérêt de s pour la force créative qui vient du “côté de l’ombre” et qui figure dans leur album 2019 “Anima noir”.

L’événement d’une semaine emmènera les fans et les joueurs dans un voyage pour trouver une entité malveillante qui est devenue le signe avant-coureur d’autres créatures maléfiques. C’est dans ces terres abandonnées que IRON MAIDENla célèbre mascotte de Eddie et son éternel confident et guide, le sage et ancien alchimiste rencontre le Sorcière de l’Ombre, un mystérieux porteur du pouvoir obscur des arcanes. Elle a été attirée par la région, avec un vif intérêt pour ce qu’elle appelle le “Anima noir”. Avec l’aide de Eddie et le Alchimiste, leurs objectifs sont apparemment en ligne alors qu’ils se frayent un chemin à travers des vagues de monstres.

Expliquer la série de collaborations, JEUNE FILLE directeur Tige Smallwood explique : “« L’héritage de la bête » a été construit sur une base de IRON MAIDEN des chansons, de l’art et de l’histoire, mais a également toujours consisté à introduire et à développer des idées créatives allant au-delà JEUNE FILLE et, tout comme nous avons toujours invité des groupes à faire des tournées avec nous, nous sommes ravis d’inviter des amis à faire partie de notre jeu et à donner une autre dimension au plaisir, à la dextérité et à l’excitation de celui-ci.”

Dans “L’héritage de la bête”, les fans de metal et de jeux RPG endossent le rôle de la mascotte emblématique du groupe, Eddie qui voyage dans le temps, à travers un éventail spectaculairement diversifié de mondes dans des environnements 3D captivants. Eddie apparaît sous de nombreuses formes, chacune faisant partie de IRON MAIDEN‘s riche en histoire, et chacun avec un ensemble de pouvoirs et de capacités spéciaux.

BOBINE DE LACUNE chanteur Andrea Ferro dit : « Un BOBINE DE LACUNE-un personnage inspiré sera présenté dans le IRON MAIDEN jeu vidéo « L’héritage de la bête »… Quoi? Ouais, je suis ravie de cette collaboration ! Allez, JEUNE FILLE, homme! Je me souviens de moi et Makis dynamitage ‘Powerslave’, ‘Septième fils’ et tous les autres classiques en tant que jeunes skateurs qui se mettent à jouer de la musique. Heavy metal, monstres et jeux vidéo, c’est la moitié de mon style de vie là-bas. Cornes en l’air!”

BOBINE DE LACUNE chanteur Cristina Scabbia dit : « Ma première expérience avec IRON MAIDEN c’était il y a environ 30 ans, j’ai ramassé ‘Tranquillité d’esprit’ parce que j’ai été vraiment impressionné par la couverture. Ils ne ressemblaient à rien de ce que j’avais entendu auparavant et ce fut un amour instantané. J’ai toujours été attiré par les jeux vidéo ; ils sont géniaux car ils vous projettent dans une dimension différente et vous permettent de vivre une vie différente, même pour un court instant. Je préfère les jeux avec un scénario parce que j’aime être embrassé par celui-ci, me familiariser avec les personnages avec lesquels je joue et m’impliquer au maximum.”

Les joueurs peuvent gagner le Sorcière de l’Ombre personnage gratuitement du 7 juin au 5 juillet 2021.

Au fil des ans, le jeu s’est étendu pour inclure 20 donjons et 6 mondes uniques, des fosses de l’enfer de la bête, de l’Égypte ancienne de Powerslave, de la Seconde Guerre mondiale de A Matter Of Life And Death à la dernière frontière du futur lointain, des centaines de personnages dont 90 Les tourbillons basés sur le classique JEUNE FILLE pochettes d’albums et de singles. Une vaste gamme d’ennemis – des démons corrompus (Lucifer, Baphomet), des dieux (Horus, Osiris, Odin) et des monstres en abondance, une arène de combat joueur contre joueur sanglante et une fonction Gauntlet impitoyable conçue pour satisfaire les nouveaux joueurs et les joueurs hardcore à long terme. La dernière fonctionnalité “Clans” permet aux joueurs d’unir leurs forces avec leurs frères de sang pour accomplir des tâches d’équipe et affronter des boss de raid monstrueux. Le tout sur une bande-son en jeu de plus de 30 IRON MAIDEN pistes, y compris “Le soldat”, “Où les aigles osent”, “Seigneur de la lumière”, “As élevé” et plus.

“L’héritage de la bête” est un jeu mobile gratuit classé 4,6 étoiles, bourré d’action, disponible sur Pommel’App Store et jeu de Google.