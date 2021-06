Legal Journal publie un plaidoyer pour les lois sur le discours de haine protégeant les animaux – RedState ⋆ .

Faut-il protéger les animaux des discours de haine ?

Selon un article paru dans l’Oxford Journal of Legal Studies, oui.

« Les lois contre le discours de haine protègent les membres de certains groupes humains. Cependant, déplore-t-il, ils n’offrent pas de protection aux animaux non humains.

Les auteurs de l’article – Josh Milburn et Alasdair Cochrane de l’Université de Sheffield (tous deux au Département de politique et de relations internationales) – trouvent clairement le premier amendement américain « bizarre » :

Il serait étrange et peu pratique de dire que les mots blessants ne sont censurés de manière appropriée que s’ils blessent réellement – entre autres problèmes, cela signifierait que même les cas les plus flagrants de discours de haine seraient autorisés si, pour une raison quelconque, personne n’était blessé par Ce qui fut dit.

C’est, bien sûr, toute la proposition de la liberté d’expression.

Mais si vous voulez bloquer le « discours de haine » contre les gens, et si cela n’a pas d’importance si les mots « blessent réellement », quel genre de personne n’appliquerait pas la même norme aux animaux ?

Un spéciste, c’est ce genre.

Raciste, spéciste… pomme de terre, puh-tah-toe :

Les professeurs ne sont certainement pas les premiers à suggérer une telle chose.

Considérez le tweet de PETA de décembre 2018, qui affirmait : « Les mots comptent, et à mesure que notre compréhension de la justice sociale évolue, notre langage évolue avec elle.

Après cela, il y avait 86 phrases telles que « Tuez d’une pierre deux coups », « Prenez le taureau par les cornes », « Ramenez le bacon à la maison » et « Battez un cheval mort ».

Substituts appropriés :

Tout comme il est devenu inacceptable d’utiliser un langage raciste, homophobe ou capacitiste, les phrases qui banalisent la cruauté envers les animaux disparaîtront à mesure que de plus en plus de gens commenceront à apprécier les animaux pour ce qu’ils sont et commenceront à « ramener les bagels à la maison » au lieu du bacon.

– PETA (@peta) 4 décembre 2018