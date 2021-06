L’égalité des sexes vient pour les mannequins de crash test – RedState ⋆ 10z viral

L’égalité, c’est à la mode.

En fait, l’équité est.

Mais cette histoire ramène le principe à l’ancienne de l’égalité des chances – lorsqu’il s’agit de se faire écraser.

Lundi, la déléguée à la Chambre des représentants Eleanor Holmes Norton (District de Columbia) a annoncé un nouveau projet de loi exigeant “l’égalité des sexes dans les mannequins de crash test”.

Dans un communiqué de presse, Eleanor – présidente du Sous-comité des autoroutes et des transports en commun – a déclaré que sa proposition exigerait que les mannequins d’accident de voiture soient modelés sur des corps féminins et masculins.

“Le gouvernement fédéral n’utilise que des mannequins de crash test modelés sur des corps masculins”, indique l’avis, “et les constructeurs automobiles ne sont pas non plus tenus d’utiliser des mannequins modelés sur des corps féminins.”

Le démocrate a souligné qu’en plus de la taille, “il existe également d’autres différences biologiques dans l’anatomie …”

Ceux-ci incluent la posture et la « force moyenne du cou ».

Parce que les tests “avec la sécurité des femmes à l’esprit” ne sont pas obligatoires, a affirmé Eleanor, “les femmes courent un risque plus élevé de blessures et de décès dans les accidents de voiture”.

A-t-elle raison ?

Consumer Reports avait quelque chose à dire à ce sujet en 2019.

« Vous pourriez supposer de son manque de caractéristiques distinctives que [a] Le mannequin de crash test est un avatar pour toute l’humanité », a commencé le magazine. Mais la plupart des mannequins utilisés dans les tests de sécurité “représentent un homme très spécifique”.

De plus, CR a proposé: “Un mannequin de crash test féminin adulte moyen n’existe tout simplement pas.”

Cela, malgré la réalité des corps masculins et féminins réagissant différemment aux accidents.

Mais comment les sexes s’en sortent-ils sur la route ?

Selon les données de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et de la Federal Highway Administration, les hommes sont plus susceptibles d’accélérer et de conduire sous l’influence, ainsi que de ne pas porter de ceinture de sécurité.

Et la plupart des Américains tués dans des accidents de voiture sont en effet des hommes.

Cependant, les femmes sont plus susceptibles de mourir lorsqu’elles sont blessées dans un accident.

Il y a un modèle féminin, mais c’est un mini-homme :

Les régulateurs ont demandé un mannequin féminin en 1980 et un groupe de constructeurs automobiles en a demandé un en 1996, mais il a fallu attendre 2003 pour que la NHTSA en installe un dans la voiture. Même dans ce cas, il ne s’agit que d’une version réduite d’un mannequin masculin qui ne représente que les 5% les plus petits des femmes selon les normes du milieu des années 1970 – si petit qu’il peut fonctionner en double à 12 ou 13 ans. vieil enfant. Aucun mannequin ne prend en compte les différences biologiques entre les corps masculin et féminin.

“[I]Si les tests de sécurité ne donnent pas la priorité aux occupants féminins », présume CR, « les constructeurs automobiles n’apporteront pas nécessairement des changements pour mieux les protéger.

Bien sûr, quel que soit le modèle spécifique au sexe utilisé, il ne remplacera pas tout le monde. Les Américains sont de différentes tailles et formes.

Considérez ceci dans un rapport du CDC de 2019 :

6 États avaient une prévalence de l’obésité de 35 pour cent ou plus chez les adultes blancs non hispaniques. 15 États avaient une prévalence de l’obésité de 35 pour cent ou plus chez les adultes hispaniques. 34 États et le District de Columbia avaient une prévalence de l’obésité de 35 % ou plus chez les adultes noirs non hispaniques.

Avez-vous déjà vu un gros mannequin de crash?

Peut-être pas, mais en voici une parentale :

Première fois que je conduisais avec papa et il s’est déguisé en mannequin de crash-test. Je ne peux pas arrêter de rire… pic.twitter.com/Zn4Cwx8quf – Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) 31 mai 2021

Et voici Consumer Reports avec un peu plus sur les dimensions des mannequins :

[T]La grande majorité des politiques et de la recherche en matière de sécurité automobile sont toujours conçues pour traiter le corps du soi-disant homme du 50e centile, actuellement représenté dans les tests de collision par un mannequin de 171 livres et 5 pieds 9 pouces qui a été normalisé pour la première fois dans le années 1970 (aujourd’hui, l’Américain moyen pèse environ 26 livres de plus).

Ainsi, Eleanor défend les poussins dans les crash-tests :

Les femmes ont atteint l’égalité sur la route en matière de conduite, mais en ce qui concerne les tests de sécurité pour assurer leur sécurité sur la route, elles sont loin d’atteindre l’égalité. Les normes des tests de collision sont incroyablement archaïques et nous devons les mettre à jour maintenant, d’autant plus que de plus en plus de personnes retournent à leurs déplacements quotidiens au cours des prochains mois.

Espérons qu’elle puisse bientôt s’adresser aux quatre autres sexes :

Si ce n’était pas enregistré, vous ne nous croiriez pas.

Le représentant du Texas @jamestalarico hier, “La science moderne reconnaît évidemment qu’il y a bien plus que 2 sexes biologiques, en fait, il y en a 6.” @BethStelzer n’a pas tardé à remettre les pendules à l’heure. pic.twitter.com/IMwVSqaPaA – Sauvez le sport féminin (@SaveWomensSport) 22 avril 2021

En attendant, nous avons au moins réalisé le rêve du délégué dans le domaine de la politique : comme ces dernières années l’ont incontestablement illustré, les hommes et les femmes peuvent être – et sont souvent – des mannequins.

-ALEX

