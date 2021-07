L’égalité était une injustice avec Castaño et trop de prix pour Charlo

Une fois de plus, les cartes empêchent une victoire dans un combat de championnat. Cette fois, ils ont décerné une égalité qui n’a favorisé que le grand favori, le propriétaire et celui qui a cherché la consécration d’unifier tous les titres devant son public. Je veux dire Jermell Charlo. Brian Castaño a gâché la fête pour lui, il a dû partir la main en l’air et avec toutes les ceintures de 154 livres sous le bras.

Les cartes disaient le contraire. Celui de Steven Weisfeld a donné la victoire à l’Argentin 114-113, mais dans une appréciation hallucinée il a visé le dixième round 10-8 ! en faveur du local. Nelson Vázquez était déjà terrifiant, il a donné la victoire à Charlo 117-111 !. Seuls trois tours sur sa carte sont allés à l’Argentin, finalement Tim Cheatham l’a vu faire match nul 114-114.

Castaño n’a souffert d’anxiété que dans deux moments du combat, dans le deuxième et le dixième épisode, dans le reste il avait le contrôle, il a mené le coup avec plus de volume, avec une meilleure vitesse et même avec une plus grande précision dans ses coups puissants.

Il a gagné la bataille tactique, assimilé les bons et les mauvais coups, a su briser la distance de Charlo et a su gérer intelligemment tous ses temps de combat. Charlo, pariez sur la contre-attaque et ce qui s’est passé, que le combat irait loin, sachant qu’à San Antonio les juges ne le verraient guère perdre.

Dans la vidéo je vous raconte comment s’est passé le combat, j’analyse les performances des deux rivaux, j’analyse les cartons des juges, je vous raconte comment j’ai vu chaque manche, pourquoi le résultat a été injuste et je vous donne un aperçu de ce que j’ai penser peut arriver dans le match revanche d’un combat qui a répondu aux attentes. Le public l’a vécu debout. C’est de la vraie boxe, une autre chose est le commerce et le non-sens.