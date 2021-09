Comme Reese Witherspoon l’a mentionné, Mindy Kaling est une femme très occupée. En plus d’être mère, Kaling travaille toujours en tant qu’écrivain, acteur ou les deux. Elle a bousculé grâce à son implication dans Monsters at Work, Never Have I Ever de Netflix et la prochaine série The Sex Life of College Girls. Pourtant, Witherspoon semble avoir pleinement confiance en sa co-star de Wrinkle in Time.