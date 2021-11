LegalPay : alléger le fardeau financier des litiges

Kundan Shahi

Fondée en 2020 par Kundan Shahi, LegalPay prétend être la première société nationale de financement de litiges. Il s’agit d’une plate-forme tierce de financement des litiges qui aide les entités/entreprises à faire face au fardeau financier des litiges tels que les litiges liés aux actionnaires et aux DPI. De tels cas sont filtrés à l’aide de la technologie des sites Web des tribunaux indiens. Fondamentalement, LegaPay se concentre principalement sur les cas à un stade avancé ou ceux qui sont sur le point de fermer avec une exigence financière de Rs 20 lakh à Rs 3,5 crore. Les cas sont financés grâce aux fonds collectés auprès des grands family offices et des HNI/ultra HNI en Inde.

« Nous créons une classe d’actifs d’investissement alternatif pour les investisseurs, quelle que soit leur valeur nette ; une opportunité de réaliser des rendements importants grâce au financement des litiges », déclare Shahi. « Alors que j’ai passé beaucoup de temps chez EXL dans le département des assurances, travaillant avec la plus grande compagnie d’assurance au monde, ma première startup était dans l’espace juridique où j’ai appris que le plus gros problème de cette industrie était les frais juridiques. Alors que les avocats ont besoin d’un fonds de roulement immédiat, leurs clients ne sont souvent pas en mesure de les payer à temps car ils ne disposent pas de capital immédiat. Cela l’a amené à se demander si un produit comme l’assurance pouvait être construit dans ce segment. Cependant, la création d’une compagnie d’assurance en Inde est un long processus avec diverses exigences financières et réglementaires. «Au cours de mes recherches, j’ai également découvert le financement des litiges, ce qui résout également ce problème un peu différemment et j’ai décidé de lancer LegalPay en tant que société de financement des litiges», explique Shahi.

Le financement des litiges à l’échelle mondiale, dit Shahi, est un marché énorme avec plusieurs acteurs cotés offrant ce service dans différentes juridictions. Bien que le financement des litiges se produise en Inde depuis le XVIIIe siècle, aucun autre acteur officiel n’offre ce service, «à l’exception de LegalPay», affirme-t-il. « Nous avons institutionnalisé l’ensemble de la pratique pour assurer un processus transparent pour nos utilisateurs. Nous sommes un bailleur de fonds axé sur la technologie et axé sur les données, qui tire considérablement parti de l’utilisation de la technologie et des données dans notre processus de souscription. Chaque cas qui nous est soumis passe par un algorithme propriétaire de liste de contrôle en 15 points qui évalue le cas selon différentes métriques et seuls les cas très méritoires parviennent à notre équipe juridique et de gestion des risques.

Une autre différence majeure est que la plupart des financeurs de litiges opèrent sur une structure de fonds dans laquelle seuls les ultra-riches peuvent investir. Le premier SPV que nous avons lancé a été à la fois sursouscrit et clôturé en un temps record, ce qui montre à quel point les investisseurs particuliers sont confiants dans nos offres », informe-t-il.

Récemment, LegalPay a levé une levée de fonds d’amorçage non divulguée dirigée par l’accélérateur de capital-risque 9Unicorns pour exploiter un marché de frais juridiques estimé à 20 milliards de dollars dans le pays. La vision à court terme de l’entreprise est de créer des investissements dans le financement des litiges en tant qu’actif d’investissement alternatif et de les mettre à la disposition des investisseurs de détail.

« Grâce à un développement de produits et à une innovation supérieurs, nous voulons faire de cette classe d’investissement alternative un produit largement utilisé. Grâce à LegalPay, j’aspire à créer un système bancaire dans le secteur juridique en Inde similaire à la façon dont NABARD répond aux besoins financiers du secteur agricole en Inde », a déclaré le fondateur. « Nous voulons créer des produits sur le marché du financement de l’insolvabilité et des litiges en Inde et y acquérir une part de marché significative. Nous visons à avoir une créance sous gestion de Rs 200 crore d’ici la fin de cet exercice, qui sera répartie à parts égales entre le financement des litiges et le financement provisoire.

